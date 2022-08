Doppio appuntamento con il Teatro Scientifico Laboratorio

Il 25 agosto ore 18.30 è di scena in Piazza Bra per la manifestazione Teatro Spritz organizzata dal Comune di Verona lo spettacolo “Vida”, uno spettacolo di teatro canzone che parla di rinascita. È un inno alla vita, all’amore per la vita. La luce dopo il buio. La speranza dopo l’abbattimento e la desolazione. La voglia di ritornare a cantare, a sognare, a sperare, a vivere. Il testo, muovendosi con leggerezza tra poesia, prosa e canzoni, inneggia al risveglio dei sensi perché “la vita è una meravigliosa occasione fugace da acciuffare al volo tuffandosi dentro in allegra libertà” come diceva Dario Fo. Nell’ora dolce del tramonto, lungo le vie del centro di Verona, si dipana una drammaturgia che evoca sentimenti gioiosi e di speranza.

Queste le prossime date e location: 30/08 Portoni Borsari, 31/08 in Via Giuliari (Borgo Roma), 1/09 davanti alla Biblioteca Civica via Cappello, 6/09 Piazza Vittorio Veneto. Stesura drammaturgica e regia Isabella Caserta. In scena Elisa Lombardi, Valerio Mauro e Andrea Cortelazzo. Produzione Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio. Ingresso libero.

Domenica 28 agosto ore 17 si sale in montagna per la rassegna ideata e organizzata dal Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio, al Parco giochi di San Giorgio di Boscochiesanuova, nel magnifico paesaggio dell’Alta Lessinia è di scena “Parole e Sassi”, racconto-laboratorio per le nuove generazioni. Collettivo Progetto Antigone. Direzione artistica di Letizia Quintavalla. La tragedia greca raccontata ai bambini. Antigone, antica vicenda di fratelli e sorelle, di patti mancati, di rituali, di leggi non scritte e di ciechi indovini, è stata narrata nei secoli a partire dal dramma scritto dal poeta greco Sofocle nel 440 a. C. Ora viene raccontata alle nuove generazioni che a loro volta la racconteranno ad altri. Nello spettacolo tutto si compie come in un rito attraverso un testo accompagnato dall’uso di sassi/personaggi. Per fare teatro non è indispensabile ci sia un palco, ma necessaria è la relazione circolare tra attore e pubblico.

“Parole e sassi” è vincitore dell’Eolo Awards come migliore progetto creativo. In scena Rosanna Sfragara. Il biglietto ha il costo simbolico di 1 solo euro. Al termine dello spettacolo presentando il biglietto all’Agriturismo Malga Campolevà di Sotto, è possibile gustare un panino imbottito con i prodotti dell’Agriturismo e un bicchiere di latte della malga a soli 3 euro. Si ringrazia Comune di Boscochiesanuova.

Maggiori informazioni sul sito www.teatroscientifico.com.

Parole e sassi - Fotografie di Andrea Damiani e Collettivo Progetto Antigone via Ufficio Stampa Teatro Scientifico Laboratorio.