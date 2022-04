Lo spettacolo "Un cantuccio a me fatto" in scena al Modus

Sul palco del Teatro Modus, va in scena "Un cantuccio a me fatto", uno spettacolo di e con Diego Carli, accompagnato dall’arpa, il flauto e la voce di Camilla Carli. Un omaggio a Umberto Saba, in un viaggio attraverso Trieste, la città sia del poeta che di Diego Carli. Un viaggio che parla di luoghi, persone, cibo e, grande protagonista, la Bora, che soffia a raffiche e agita gli animi dei triestini, come l’inquietudine descritta da Saba nella sua malinconica poetica del vivere. Un incontro tra il serio e il faceto, capace di raccontare la vita di una città affascinante e dai mille volti.

Lo spettacolo va in scena venerdì 15 aprile alle ore 21.

Prenotazioni e informazioni: 340/596978 - modusverona.it.

Dall'1 aprile, per ogni biglietto venduto, Modus devolverà 1 Euro a Stage4ukraine / Sostegno per Ukraina. Venendo a teatro, il pubblico potrà così sostenere gli aiuti rivolti agli artisti e alla popolazione ucraina. L’iniziativa rimarrà attiva fino a quando ce ne sarà bisogno.