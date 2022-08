Visita guidata alla scoperta di "Sottoriva" a Verona

Il fascino del tempo passato vi farà immergere in un atmosfera romantica e popolana. Accompagnati da una guida scoprirete come Sottoriva meriti il nome che ha, come i vo' si siano trasformati nel tempo e come la toponomastica ci ricordi le attività che vi si svolgevano.

Una via con la sua quotidianità raccontata da Berto Barbarani la cui casa natale non è lontana. Con un bicchiere di vino in mano infine conosceremo le osterie che erano numerosissime.

