"Social night" in lingua inglese con inlingua Verona

Proseguono le English Social Nights, in collaborazione con Bar Amaro. Un’occasione unica per mettere alla prova il proprio inglese ed esercitarsi in un ambiente informale e divertente e conoscere nuove persone!

Il prossimo incontro è giovedì 18 Aprile dalle 19 alle 20.30. Una serata per stare in compagnia con uno spritz in mano, facendo quattro chiacchiere in lingua inglese con la nostra madrelingua Britannica Sandra e la nostra madrelingua Americana Chiara alla guida. Un evento gratuito (si pagano solamente le consumazioni) e aperto a tutti, studenti e non, qualsiasi sia il tuo livello.

Unisciti a noi per una serata coinvolgente di conversazione in inglese sul tema 'Planning a Trip' e preparati a condividere esperienze e consigli per rendere indimenticabile ogni tuo viaggio futuro.