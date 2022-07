Al Mura Festival in concerto gli Ska-J capitanati da Marco "Furio" Forieri dei Pitura Freska

L’ultimo sabato di luglio il Mura Festival termina il mese con una serata a tutto divertimento: dalle 21.30, l’energia travolgente degli Ska-J nel tour di questa estate per i vent’anni dalla loro formazione, capitanati dal frontman Marco "Furio" Forieri, fondatore e sax anche dei Pitura Freska che, a sua volta, porterà sul palcoscenico la sua arte nei 20 anni dai Pitura Freska a Fuoriology, suo primo album da solista uscito nel 2016. Un concerto da non perdere ad alto tasso di divertimento, per rinfrescare a suon di ska la torrida estate.

MARCO “FURIO” FORIERI E GLI SKA-J - Nato a Venezia nel 1962, Marco Forieri si interessa alla musica alla fine degli anni 70 suonando in vari gruppi: Neuro (jazz-rock) Catacomba (punk) Rio, Slep, Funky sacca band (funk), Dadasein (rock) ed Eighty free (ska-reggae). Dal 1984 è autore, compositore, editore. Nel 1988 entra nel gruppo reggae Pitura Freska sostituendo Pietro Tonolo e fondendosi con la tromba di David Boato e il trombone di Toni Costantini. Con l’indimenticata reggae band veneziana ha il piacere di essere coautore di alcuni tra i più famosi brani della band come Picinin, Crudele, Papa Nero e molti altri. Tappe essenziali dei Pitura Freska: un disco di platino e tre dischi d’oro, una Targa Tenco nel 1993 per il brano Pin floi, Festivalbar con il brano Crudele e Festival di Sanremo con il brano Papa Nero.

Dal 2002 Forieri è impegnato con gli Ska-J, gruppo veneziano che suona brani in chiave Ska Jazz; il gruppo si esibisce regolarmente durante il Carnevale di Venezia, ma ha suonato anche in diverse date europee, facendo da spalla a gruppi come i New York Ska Jazz Ensemble e gli Skatalites durante diverse edizioni del Sunsplash.

Il 3 giugno 2016 decide di pubblicare il suo primo album da solista: Furiology. L’uscita dell’album è preceduta da una campagna di crowdfunding, sostenuta da più di 800 contributori, per realizzare i videoclip che accompagneranno l’uscita dell’album.

Gli appuntamenti musicali del Festival animeranno principalmente il Bastione di San Bernardino, rispettivamente sui due palchi creati per l’occasione, il Freak Stage e l’area denominata “Casa Erriquez”, ma anche l’Orecchione, per alcuni eventi speciali. Tutto il calendario di appuntamenti e attività - in continuo aggiornamento - è consultabile al sito www.murafestival.it.

L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito.