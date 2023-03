“Sintonizziamoci 2.0” al Teatro Ristori con Alessandro Milan e Leonardo Manera

L?ironia come antidoto ai mali dell?homo modernus: sdrammatizzare, per vivere con consapevole leggerezza questo nostro mondo. Una scelta che funziona e che ha conquistato il pubblico. Teatro Ristori tutto esaurito, infatti, per il secondo appuntamento del ciclo ?Serate d?autore? ? nuovo format della stagione artistica 2022-2023 - che, venerd 17 marzo alle ore 20, vedrà salire sul palco il consolidato duo formato dal giornalista radiofonico Alessandro Milan e dal comico Leonardo Manera nel loro ?Sintonizziamoci 2.0?, spettacolo live dove l?attualità è - solo - il punto di partenza per interrogarsi e sorridere sulle contraddizioni del nostro tempo.

LO SPETTACOLO LIVE - Evoluzione del precedente ?Sintonizziamoci? dell?estate 2021, lo spettacolo è, dunque, una lettura in presa diretta della quotidianità, tra informazione e comicità, divertimento e riflessioni, per tracciare, con l?ironia, nuovi scenari possibili che possano arginare le difficoltà del vivere contemporaneo, in tutte le sue forme.

Nel pieno del post pandemia, l?invito era quello di ri-entrare in sintonia con gli altri per ripartire, insieme, con il sorriso. Oggi, a tre anni dal primo lock down, quell?invito a ?ri-sintonizzarci? risuona ancora molto forte. E il duo, la voce ?storica? di radio24, Alessandro Milan, e il comico di lunga esperienza Leonardo Manera, ripartono ancora da ?UNO, NESSUNO E 100MILAN? - il morning show che li vede protagonisti quotidianamente sa Radio24 - per riproporre, aggiornandolo, il successo del loro spettacolo live: per continuare ad interrogarsi sull?attualità e la complessità di ogni giorno. Attraverso riflessioni e i personaggi surreali interpretati da Manera: iperboli, macchiette, esasperazioni che - in verità - riproducono fatti, persone e situazioni molto reali e vicine.

SERATE D?AUTORE ? L?ultimo appuntamento della Rassegna sarà il prossimo 27 aprile, sempre alle ore 20, con ?Tra Oriente ed Occidente?: protagonisti, il giornalista e saggista Ferruccio De Bortoli e il pianista iraniano Ramin Bahrami, tra i più importanti interpreti bachiani viventi.

Foto ufficio stampa Teatro Ristori