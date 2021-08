Musica in Littorina a Valeggio sul Mincio: Silvania Dos Santos e Giancarlo Bianchetti in concerto

Sarà una serata suadente, per via della musica popolare brasiliana proposta dal duo formato da Silvania Dos Santos (voce, percussioni) e Giancarlo Bianchetti (chitarra), ma anche nostalgica, trattandosi dell’ultimo concerto della rassegna Musica in Littorina. Con questo emozionante duo acustico dalle intonazioni carioca, giovedì 2 settembre (alle ore 21:30) la Littorina del Mincio di Salionze di Valeggio sul Mincio (VR) saluterà il pubblico che l’ha frequentata per tutta l’estate.

L’ingresso è libero, a numero limitato, con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù. Musica in Littorina, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Valeggio sul Mincio, si impegna inoltre a sostenere la Mensa San Bernardino di Verona destinandole una parte del ricavato della rassegna.

Silvania Dos Santos e Giancarlo Bianchetti propongono un viaggio che conduce il pubblico attraverso la più autentica musica brasiliana, inframmezzandola con alcune composizioni originali del duo.Silvania Dos Santos, cantante versatile, dallo stile elegante e raffinato, è originaria di Recife (nord est del Brasile) e ha, fin dall’infanzia, preso confidenza con i ritmi, i colori e le melodie della sua terra natale. Se la musica popolare brasiliana è alla base della sua formazione, Silvania si esibisce con altrettanta spontaneità in ambito soul, blues, gospel e jazz. Vanta collaborazioni con artisti come Cheryl Porter, Mario Biondi, Zucchero, Pietro Tonolo.

Giancarlo Bianchetti ha collaborato con Paolo Conte e Tullio De Piscopo e ha svolto un’intensa attività concertistica al fianco di importanti jazzisti come Steve Grossman, Tony Scott, Pietro Tonolo, Marco Tamburini, Ares Tavolazzi. Dal 1995 al 2004 ha fatto parte del gruppo di Vinicio Capossela, partecipando alle registrazioni degli album Il ballo di San Vito, Live in Volvo, Canzoni a manovella. Ancora in ambito cantautorale ha collaborato con Gianmaria Testa dal 2010 al 2016.

Informazioni e contatti

La Littorina del Mincio

via Gardesana Nord 241, Salionze di Valeggio sul Mincio (VR)

Ingresso libero a numero limitato con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù.

Direttore artistico: Mauro Ottolini.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...