"Shakespearology", al Museo Maffeiano di Verona un'intervista impossibile al Bardo

Una telefonata, due chiacchiere, un’intervista impossibile a William Shakespeare. Lunedì 26 luglio, alle ore 21, nel cortile del Museo Lapidario Maffeiano, va in scena Shakespearology di Sotterraneo. Un one-man-show, una biografia, un catalogo di materiali più o meno pop, un pezzo teatrale ibrido che dà voce al Bardo in persona e cerca di rovesciare i ruoli abituali. Sul palcoscenico l’attore Woody Neri.

Il Festival Shakespeariano della settantatreesima Estate Teatrale Veronese, rassegna organizzata dal Comune di Verona in collaborazione con Arteven, prosegue con un originale esperimento. Dopo secoli passati a interrogare vita e opere di Shakespeare, finalmente è lui a raccontare la sua verità, interrogando il pubblico del nostro tempo.

Quello di lunedì è l’ultimo appuntamento al Museo Maffeiano che, quest’anno per la prima volta, è diventato teatro all’aperto per l’Estate Teatrale Veronese. Una novità per mettere in dialogo lo spettacolo con il sistema museale cittadino. Un modo per far scoprire al pubblico uno degli spazi espositivi pubblici più antichi d’Europa. Prima di ogni serata, infatti, un’archeologa spiega e racconta segreti e storie del Museo.

«È da un po’ di tempo che volevamo usare il teatro come quella famosa telefonata, per incontrare Sir William Shakespeare in carne e ossa e fare due chiacchiere con lui sulla sua biografia, su cosa è stato fatto delle sue opere, su più di 400 anni della sua storia post-mortem dentro e fuori dalla scena, come se accompagnassimo Van Gogh al Van Gogh Museum o Dante in mezzo ai turisti che visitano la sua abitazione – affermano i produttori di Sotterraneo -. Partiamo dall’immaginario collettivo per parlare con Shakespeare. Certo, non sarà il vero e autentico, ma se riusciamo a incontrare anche uno solo dei possibili Shakespeare, forse l’esperimento potrà dirsi riuscito».

Per informazioni e approfondimenti www. estateteatraleveronese.it.

Biglietti al Box Office di via Pallone. Per prenotare la visita guidata basta inviare una mail all’indirizzo segreteriadidatt ica@comune.verona.it.

