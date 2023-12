Shakespeare: un viaggio teatrale educativo per le scuole in matinée!

Shakespeare per le scuole in matinée 2024. Quest’anno inauguriamo la rassegna teatrale esclusiva per le scuole che scoprono Verona. Presso il Teatro Satiro OFF “Abbiamo rapito William Shakespeare” propone per le scuole un teatro tradizionale, in matinée, anche in lingua inglese: con copione e seguito da dibattito.

Il 18 gennaio, esploreremo le tematiche di giustizia, pregiudizio e vendetta con “The Merchant of Venice” che ci offrirà l’opportunità di analizzare più da vicino i significati nascosti nelle parole dell’autore.

Il 16 febbraio, attraverseremo le passioni travolgenti e le sfide dell’amore con “Romeo & Juliet”, mentre il 29 febbraio ci addentreremo nelle complesse dinamiche umane e nei pericolosi giochi di potere di “Othello, il Moro di Venezia“.

Il 19 marzo, immergiamoci insieme nel mondo fantastico di “Midsummer Night’s Dream – Il Sogno del Teatro“, esplorando il contrasto tra realtà e fantasia.

Infine, l'11 aprile, vi attende un’esperienza unica con il riallestimento bilingue de “Enrico V”, che ci permetterà di approfondire il valore e la bellezza delle lingue e delle culture attraverso la rappresentazione teatrale interconnessa dalla nuova tecnologia.

Ogni spettacolo sarà un’occasione per analizzare le sfumature dei personaggi, discutere i temi universali trattati da Shakespeare e per stimolare il pensiero critico e la comprensione delle complesse relazioni umane. Diamo forza all’aspetto educativo delle opere senza tempo di William Shakespeare in modo coinvolgente e formativo.

CREDITI