La settimana del business

Corsi online gratuiti per titolari, responsabili marketing e direttori commerciali. La rassegna di webinar "Business Week" è una selezione di seminari tenuti da consulenti, imprenditori e professionisti di successo, che presentano soluzioni, metodologie, know-how che Web Leaders giudica possano essere utili ai propri clienti. L'iniziativa ha avuto inizio durante il lockdown ed era finalizzata a dare un concreto supporto alle aziende e professionisti in quel particolare momento.

«I numerosissimi e straordinari feedback ricevuti dal numerosissimo pubblico che ha partecipato, ci hanno spronati a proseguire questa importante attività, perché abbiamo compreso quanto è stata utile per voi. Ora che le attività stanno ripartendo pensiamo sia ancora più importante offrire alle aziende ed ai professionisti quelle informazioni e metodologie che diano impulso e maggiori risultati. Per questa ragione scegliamo ogni giorno per voi i professionisti che riteniamo avere qualcosa di importante da condividere, spaziando in ogni soggetto del Business. Questi webinar sono gratuiti e aperti a tutti. Contengono vere informazioni, metodologie e consigli di grande efficacia. La nostra soddisfazione è sapere - tramite le vostre testimonianze - di aver aiutato le attività a raggiungere i loro obbiettivi».