ESU di Verona: "Scuola di Autoimprenditoria online" il 20 e 21 aprile 2021

Offrire ai giovani elementi di base per la creazione di una nuova impresa. E’ questo l’obiettivo della ‘Scuola di Autoimprenditoria online’ in programma, con due giornate d’incontri, il 20 e 21 aprile. L’iniziativa è promossa dell'ESU di Verona, con il patrocinio della Regione del Veneto e dell’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Verona e la collaborazione con l'Università degli Studi di Verona, l'Accademia di Belle Arti, la Fondazione degli Studi Universitari di Vicenza, la Camera di Commercio di Vicenza e Confindustria Vicenza.

Il format, dedicato all’orientamento dei giovani, è articolato su due giornate, all’interno delle quali si svolgeranno lezioni online, con testimonianze di esperti e attività formative. Oltre alle modalità per la creazione di una nuova realtà imprenditoriale, saranno fornite basi teoriche, strumenti concreti ed esercitazioni pratiche. Tutti elementi essenziali per passare da una semplice idea ad un vero e proprio progetto di start-up. In particolare, l’iniziativa si configura come un momento di raccordo tra l’ecosistema dell’impresa, il mondo universitario e i potenziali nuovi imprenditori.

Considerata l’attuale situazione emergenziale, l’iniziativa sarà realizzata interamente online, tramite il portale www.esu4job.it.

Iscrizioni obbligatorie al link: https://bit.ly/4job_ autoimprenditoria2021.

«Pieno sostegno a questa interessante iniziativa di ESU – sottolinea l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Briani –, di cui condividano gli obiettivi di base. Oggi più che mai i giovani hanno bisogno di essere informati e incentivati. Questi incontri sono una bella opportunità per quanti sono interessati a realizzare una nuova impresa».

Informazioni: 4job Ufficio Placement dell’ESU - Azienda Regionale per il Diritto Allo Studio Universitario di Verona, tel. 045 8052844.