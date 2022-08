La Sagra di San Rocco ad Albaredo d'Adige

Indirizzo non disponibile

Un calendario ricco di eventi e manifestazioni sportive per l'atteso ritorno della Sagra di San Rocco ad Albaredo d'Adige, la tradizionale kermesse che coinvolge tutto il territorio della bassa veronese, concludendosi il 23 agosto 2022 con i fuochi d'artificio sull’argine dell’Adige, spettacolo pirotecnico unico nel suo genere e apprezzato anche dai Comuni e dalle province limitrofe.

Il cartellone si apre con due eventi sportivi il 14 e 15 agosto, la Caminada dei Tre Archi della locale sezione Avis e la nona Cronometro San Rocco. Si prosegue il 16 con la Santa Messa e a seguire la Cena Paesana. Dal 17 tutte le sere stand gastronomici e musica.

Il 21 agosto dalle 21.30 spettacolo gratuito con i comici noti al pubblico italiano grazie alla trasmissione Zelig Leonardo Manera, Paolo Migone, Andrea Di Marco, Marco Della Noce e Davide Calgaro. Il 21 e 22 agosto dalle 18 alle 24 si terrà il mercatino a km 0 organizzato dall’Amministrazione con le aziende del territorio. Berlin Packaging, in qualità di main sponsor della Sagra San Rocco di Albaredo, parteciperà al mercatino per presentare alcune tra le migliori collezioni di packaging disponibili presso lo store di via dell’Agricoltura 2.

Il 22 agosto dalle 21.30 concerto gratuito di Bianca Atzei, famosa cantante italiana, che presenterà al pubblico albaretano il suo nuovo album Veronica. Il 23 agosto alle 22.45 il grandioso spettacolo pirotecnico in riva all’Adige, che ogni anno coinvolge migliaia di persone e che nel 2022, dopo tre anni di stop forzato, promette di essere più memorabile che mai.

Web: https://www.facebook.com/albaredodadige.