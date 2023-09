Ruinae - Festival culturale medievale

L’est veronese è strettamente legato alla storia vitivinicola, ma è anche in grado di offrire al visitatore grandi emozioni sia attraverso i sentieri immersi nel verde da percorrere in bicicletta, a piedi o a cavallo, sia grazie ad uno storytelling sulle grandi figure del passato che hanno attraversato questi luoghi, lasciandone traccia tra i borghi e i castelli.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

I turisti che intendono visitare l’est veronese non hanno il sentore e la piena consapevolezza della varietà e della ricchezza dell’offerta della destinazione. Ruinae vuole valorizzare il patrimonio culturale legato al medioevo, a partire dai castelli scaligeri di Tregnago, Illasi e Soave. L’intenzione è realizzare itinerari lungo la Vecia Via della Lana, non solamente fisici ma anche tematici e digitali.

La prima azione del progetto è la realizzazione da parte del Comune di Tregnago di un Festival culturale medievale nel mese di settembre 2023. Le iniziative sono in co-organizzazione con Veronautoctona Impresa Sociale, Biblioteca Comunale di Tregnago, Pro Loco Città di Tregnago, Associazione Culturale Medievalia e il gruppo CTG East Veronautoctona aps.

Il programma

Giovedì 31.08 ore 20.45 | Piazza Massalongo



Incontro con autore: Franco Forte presenta "Karolus, il romanzo di Carlo Magno"



Venerdì 01.09 ore 10.00 | Biblioteca Comunale di Tregnago



Laboratorio per bambini: "L'inchiostro e la tela" (costo 5 euro a bambino, a partire dagli 8 anni, prenotazione obbligatoria: 045 2240250)



03.09 ore 9.30 | Castello di Tregnago



Camminata teatralizzata con visita al Castello di Tregnago: "Castelli e confini" (costo 5 euro, prenotazione obbligatoria: 045 2240250)



15.09 ore 19.00 | Castello di Tregnago



Camminata con racconti di astri e astrologia: "Viaggiando verso l'infinito" (costo 5 euro, prenotazione obbligatoria: 045 2240250)



22.09 ore 20.45 | Piazza Massalongo



Animali fantastici e dove trovarli: gli animali nella cultura medievale con dott. Tommaso Ferro



23.09 ore 20.45 | Piazza Massalongo



Ballando e vivendo la storia: Animazione dal Medioevo con Associazione Culturale Folklore e Live music con The Fairies Lullaby



Stand gastronomici aperti dalle 19:00 | Piatto unico grigliata



29.09 ore 20.45 | Piazza Massalongo



Il castello di Tregnago: storia e scenari di sviluppo turistico con dott.ssa Sara Lucchi