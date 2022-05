Riflessioni sul Risorgimento: incontro con Alberto Leoni

Presso le nuove sale espositive dell'ex scuola elementare di Oliosi, giovedi 26 maggio, lo storico e scrittore, Alberto Leoni, autore del libro "Addio mia bella, addio", ci porta sui luoghi protagonisti degli eventi risorgimentali per farci capire cosa animava quei giovani che combattevano per la libertà. Un percorso per immedesimarsi negli uomini di quel tempo per riappropriarsi del passato e comprendere il presente.

Ingresso gratuito su prenotazione.

info: 348 300 8671 - info@risorgimentoliosi.it

ALBERTO LEONI (1957) si è laureato in giurisprudenza e vive a Desio (Milano). Il suo primo libro è “Novecento in celluloide: visita guidata alla filmografia del 900”. Nel 2000 inizia a pubblicare per Ares, traducendo la storia del Risorgimento italiano, scritta da Patrick Keyes O’Clery, con il titolo “La Rivoluzione Italiana”. Contemporaneamente redige le schede sul cinema nell’antologia “Il sistema letterario” di Salvatore Guglielmino e Hermann Grosser. Nel 2002 esce “La croce e la mezzaluna” (Premio Capri 2003). Negli anni successivi pubblica “Storia militare del cristianesimo” (Piemme), “Dio Patria e Libertà: l’epopea dei Cristeros” (Quaderni del Timone) e, sempre per Ares, “La quarta guerra mondiale: origine e cronache” (2007), “L’Europa prima delle Crociate” (2010), “Il Paradiso devastato. Storia militare della campagna d’Italia” (2012), “Storia delle guerre di religione. Dai catari ai totalitarismi” (2018) e “Addio mia bella addio: battaglie ed eroi (sconfitti) del Risorgimento italiano” (2020)