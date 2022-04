Domenica 8 maggio sarà l'occasione, per gli appassionati di auto d'epoca, di assistere alla rievocazione della Salita delle Torricelle, con le vetture dei partecipanti che, dal Parco delle Colombare dove saranno schierate, si sfideranno in due prove di regolarità su un tratto della mitica salita. La strada sarà chiusa al traffico da via Castel San Felice allo scollinamento su via Caroto: sarà possibile raggiungere il Parco delle Colombare a piedi.