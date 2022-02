La musica di Bach al Teatro Ristori con il pianista Ramin Bahrami

Venerdì 18 febbraio alle ore 20 appuntamento con la rassegna Barocca del Teatro Ristori. Ospite il pianista Ramin Bahrami, considerato uno dei più interessanti interpreti di Bach al pianoforte, che con la Gewandhausorchester diretta da Riccardo Chailly, è stato capace di ammaliare la critica con l’esecuzione dei Concerti di Johann Sebastian Bach a Lipsia nel 2009.

Il programma affronterà uno dei baluardi più impervi del repertorio per tastiera: le cosiddette Variazioni Goldberg commissionate a Johann Sebastian Bach – così si narra, tra storia e mito – da un conte russo che soffriva di insonnia. Tutt’altro che riposanti, le Goldberg sono – nelle parole di Glenn Gould – «una musica che non conosce né inizio, né fine, nate nella visione di un disegno inconscio che esulta su una vetta di potenza creatrice».

Sul sito del Teatro Ristori, nella pagina dedicata all’evento in programma, è disponibile la guida all’ascolto integrale di Glenn Gloud: https://www.teatroristori.org/events/ramin-bahrami-2022/.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni sulla stagione 2021/2022 del Teatro Ristori e per gli orari di biglietteria: https://www.facebook.com/www.teatroristori.org.

Per l’accesso al teatro è richiesto come da normativa in vigore di esibire il cosiddetto “green pass rafforzato” e di indossare la mascherina Ffp2 per tutta la durata dell’evento.