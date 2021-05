Lo spettacolo teatrale "Il principe felice" va in scena al Forte Gisella

Terzo emozionante appuntamento giovedì 8 luglio con "Il Principe Felice", a Forte Gisella alle ore 21 per la rassegna La città dei ragazzi 2021 organizzata da Fondazione Aida. Tratto da una delle fiabe più note di Oscar Wilde, lo spettacolo racconta la storia di una profonda amicizia che nasce tra un rondinotto e un principe, ormai statua impreziosita da gioielli pregiati. Nonostante l’arrivo imminente dell’inverno, la rondine rimane per aiutare il principe a distribuire le sue ricchezze ai poveri e ai diseredati della città, dei quali il principe non si era mai accorto quando era un principe in carne ed ossa, perché costretto a vivere perennemente felice dentro le mura del suo invalicabile castello.

Dopo Il Principe Felice, il 15 luglio il viaggio proseguirà con il Teatrino dei Fondi che condurrà i bambini nel regno di Dragonia per parlare con La principessa e il drago dell’importanza di non soffermarsi mai di fronte alla apparenze e di non aver paura della diversità. La rassegna è organizzata in collaborazione con il Comune di Verona Assessorati alla Cultura, Politiche Giovanili e Decentramento, Consorzio ZAI, Unicredit e AGSM.

Informazioni e contatti

Gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00, la biglietteria apre le sere di spettacolo alle 20. Posti limitati si consiglia di acquistare online https://bit.ly/citta_ragazzi_21.

Forte Gisella (via Mantovana 117 Verona).

Biglietti: da 3 a 12 anni: 4 euro, da 12 anni in poi: 6 euro, fino a 3 anni gratuito.

Per informazioni: 045/8001471 – fondazione@fondazioneaida.it.

