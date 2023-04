Corso di filosofia attiva a Verona

Nuova Acropoli Verona OdV presenta il Corso di filosofia attiva, 8 incontri gratuiti per conoscere sè stessi Nuova Acropoli Verona OdV propone, per mercoledì 19 aprile 2023, la presentazione del nuovo Corso di Filosofia Attiva presso la sede associativa di Via Merano 17 in Borgo Roma alle ore 20.30. Un corso rivolto ai giovani fino ai 35 anni per scoprire e riscoprire quell’animo idealista che risiede in ognuno di noi.

La filosofia, da sempre intesa come “amore per la saggezza”, viene trasmessa in questo corso attraverso un linguaggio semplice e chiaro, con l’obiettivo di recuperare valori senza tempo e prendendo spunto dai grandi pensatori sia d’Oriente che d’Occidente. Si tratta di un vero e proprio viaggio alla scoperta di sé stessi, un modo per comprendere le proprie potenzialità ancora inespresse e renderle “attive”, per un miglioramento di sé che si traduce in un vero cambiamento della società e perché no, del mondo intorno a noi. Gandhi diceva: "Se vuoi cambiare il mondo... comincia da te stesso!”. È proprio questo lo spirito del Corso di Filosofia Attiva, la cui finalità è fare quel “primo passo” per realizzare i propri sogni e trovare la felicità. Dunque non solo teoria bensì tanta, tanta pratica!

La presentazione si terrà mercoledì 19 aprile alle ore 20.30. Per informazioni, è possibile rivolgersi direttamente all’associazione dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 21, presso la sede in via Merano 17 (borgo Roma - traversa di via Scuderlando), oppure direttamente al numero 380 768 9599 (telefono – sms – whatsapp), o ancora via mail a verona@nuovaacropoli.it. Ulteriori informazioni sono presenti nel sito www.nuovaacropoli.it.