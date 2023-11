Premio Beatrice giovani al Teatro Centrale di San Bonifacio

Finalmente è arrivato il momento di rivelarvi lo straordinario progetto sul quale stiamo lavorando! Si chiamerà "PREMIO BEATRICE GIOVANI" l’evento musicale e benefico senza precedenti che si svolgerà a San Bonifacio (VR). Si tratta di una serata dedicata ai giovani talenti musicali emergenti che desiderano mettersi in mostra davanti a importanti discografici italiani e al pubblico appassionato di musica.

La data da segnare sul vostro calendario è il 26.04.2024, il giorno prima del consueto "Premio Beatrice - Premio Solidarietà 2024" promosso dalla Odv Il Sorriso di Beatrice con il patrocinio del Comune di San Bonifacio. Sarà una serata memorabile, in cui i talenti di domani avranno la possibilità, esibendosi, di portare la propria arte davanti a noti discografici e di condividere il palco con importanti artisti del panorama musicale italiano a titolo completamente gratuito. Per l’iscrizione infatti, così come per tutte le fasi successive, l’artista non dovrà versare alcuna quota per prendere parte allo spettacolo.

Ma non si tratta solo di musica! Questo evento avrà soprattutto uno scopo benefico e anche l’intero ricavato di questa serata sarà devoluto per il sostegno agli ammalati oncologici. Prendendone parte potrete non solo garantirvi un’importante opportunità per il futuro, ma anche contribuire a fare la differenza nella vita di coloro che ne hanno bisogno. In poche parole, non perdete questa straordinaria occasione di vivere la musica e la solidarietà in un unico evento spettacolare che vi vedrà protagonisti con i BIG della musica italiana. Seguiteci per ulteriori dettagli e preparatevi a vivere una serata indimenticabile.

Info: castingpremiobeatrice@ilsorrisodibeatrice.it