Premio Arte D’Amore: i cinque finalisti e la proclamazione del vincitore a San Valentino

Scelti i cinque finalisti della terza edizione del Premio Arte D’Amore, dedicato a giovani cantautori che abbiano composto un brano dedicato all’amore: sono Nicolò Fagnani, con il brano “Ancora qui”, Sara Fortini con “Amami così”, Lovers con “In un bel film”, Antonio Manco con “Stupidi” e Modna con “Ti porterò a Parigi”.

La proclamazione del vincitore, scelto tra i cinque finalisti, avverrà in streaming alle ore 18 lunedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, sui canali social di Verona in Love. Ospiti della diretta, collegati da tutta Italia, i cinque finalisti del Premio, la giuria e l’Assessore alla Cultura Francesca Briani. La giuria, formata da 18 professionisti nel settore della musica e dello spettacolo tra i quali autori, produttori, discografici, giornalisti, insegnanti di canto e musica, è presieduta dal cantante, musicista e produttore discografico Mauro Ermanno Giovanardi, fondatore dei La Crus.

Nelle precedenti edizioni, il Premio è stato assegnato a Giada Ferrarin nel 2020, grazie alla vittoria con il brano “Paracadute” e a Le Cose Importanti nel febbraio dello scorso anno con “Come si fa”, il cui videoclip uscirà il 10 febbraio. Un tema, quello dell’amore, da sempre caratteristico della città di Verona ed è da qui che nasce l’idea di dedicare un premio al sentimento che più di tutti nel tempo ha guidato autori, cantanti e cantautori italiani sui palcoscenici di tutto il mondo.

Informazioni e contatti

Nato da un’idea di Studioventisette, il premio è organizzato da Studioventisette in collaborazione con Doc Servizi e Doc Live e con il supporto di Sotto il mare Recording Studios e FreecomHub è destinato a giovani artisti, cantanti e autori, residenti in Italia per brani originali inediti ed editi. Per poter partecipare, il brano deve essere in lingua italiana e può essere presentato in formato audio e video. Nel caso la canzone proposta sia interpretata da un artista che non ne sia l’autore, verrà premiato l’autore e la presenza alla fase finale sarà di entrambi.

