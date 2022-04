Pasqua al Due Torri Hotel di Verona: a pranzo nell'antico palazzo degli Asburgo

Il trecentesco Palazzo dell’Aquila, sede oggi del Due Torri Hotel, è il luogo ideale per festeggiare la Pasqua nel cuore di Verona. Il 5 stelle invita a rilassarsi e immergersi nell’atmosfera dell’ex Grand Hotel imperiale all’epoca degli Asburgo, “casa” in città di ospiti del calibro di Wagner, Mozart e Garibaldi: una storia raccontata oggi da mobili e arredi ottocenteschi, testimonianze di stili differenti che si sposano in modo armonioso.

Il Due Torri Hotel ha ideato, per festeggiare la Pasqua, uno speciale menù che associa ricette tradizionali e composizioni più originali. Ad esempio, il classico foie gras viene servito con spuma di sedano rapa, mela verde caramellata e mosto d’uva in riduzione, mentre il fagottino di crepes è preparato con il ripieno di “papera muta”, una specialità dell’Abruzzo. Come secondo, non può mancare il controfiletto di agnello, arrostito con fave e carciofi stufati profumato di menta, che è abbinato a un timballino di patate Anna e una speciale salsa con pepe di Timut. Chiude il menù una trilogia di dessert: la bavarese al cioccolato fondente, il cremoso alla fava tonka con delicate note agrumate e la meringa italiana fiammeggiata.

Le varie portate si sposano con i vini della selezione Due Torri, dando spazio alla tradizione enologica veneta: si va dal Metodo Classico Brut MM 2017 Equipe, Cantina di Soave, al Recioto di Soave DOCG 2018, Rocca Sveva, fino al Valpolicella ripasso 2016, Rocca Sveva.

Informazioni e contatti

Web: https://hotelduetorri.duetorrihotels.com/it.