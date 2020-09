A Costermano sul Garda sbarca la prima edizione del "Pop Ecofestival"

Dal 25 al 27 settembre nella sala civica di Via del Donatore, sopra la Biblioteca di Costermano sul Garda andranno in scena tre appuntamenti culturali di cinema, musica, teatro ad ingresso libero per tutta la cittadinanza.

Il progetto artistico Pop Ecofestival realizzato da Ippogrifo Produzioni per il Comune di Costermano propone, in risposta al bando “Reteventi Veneto” che mette a disposizione dei Comuni i contributi regionali per valorizzare e sviluppare la cultura attracverso lo sviluppo di un’attenzione alle tematiche ambientali. I tre appuntamenti avranno come filo conduttore il tema dell’acqua.

Informazioni e contatti