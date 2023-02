Allo Spazio Archivio del Teatro Scientifico - Teatro Laboratorio l’aperitivo teatrale "Incontro con l’autore. I pitochi"

Sabato 25 e domenica 26 febbraio ore 18.30 allo Spazio Archivio del Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio è di scena l’aperitivo teatrale “Incontro con l’autore. I pitochi” spettacolo tratto da racconti e ricordi, che alterna momenti poetici a musiche e canzoni dal vivo. Storie e racconti del passato s’intrecciano in lingua dialettale al vissuto quotidiano offrendo uno spaccato della vita e della campagna veneta degli ultimi settanta/ottant’anni.

La memoria si fa spettacolo, la tradizione orale si traduce in segno della scena che compone ricordi, echi di un mondo rurale che rappresenta le nostre radici. Sono le voci delle campagne venete di un tempo a raccontarsi: aneddoti, poesie, storie, canzoni. La musica eseguita dal vivo accompagna l’interpretazione, mentre le attrici testimoniano speranze e fatiche, aspirazioni e miserie di un tempo che sembra non appartenerci più, ma di cui è intessuta la trama del nostro presente. Un tenero quadro di genere quale fonte di rinnovate emozioni tra nostalgia e tensione verso il futuro, linfa per guardare noi stessi e gli altri senza dimenticare come eravamo.

In scena Jana Balkan e Isabella Caserta, musiche e canzoni dal vivo Valerio Mauro, produzione Teatro Scientifico – Teatro/Laboratorio.

Ingresso: 10 euro – persona con disabilità + accompagnatore 1 euro + 1 euro. Prenotazione obbligatoria inviando una mail a info@teatroscientifico.com. Lo Spazio Archivio del Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio si trova in via Tommaso da Vico 9 (dietro la chiesa di San Zeno) www.teatroscientifico.com.