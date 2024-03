Famiglie a teatro per la prima nazionale dell'Atelier Elisabetta Garilli: "Il Piccolo Principe"

Sul palcoscenico del Teatro Ristori di Verona torna un nuovo appuntamento per le famiglie con il Piccolo Principe. Domenica 10 marzo alle 17, in prima nazionale, una nuova interpretazione della celebre opera letteraria di De Saint-Exupéry e degli innumerevoli insegnamenti che racchiude. Lo spettacolo, a firma dell’Atelier Elisabetta Garilli, seleziona i passaggi narrativi che mettono in evidenza le perle di saggezza del racconto ma accendono i riflettori anche sulle caratteristiche, sui significati e sulle potenzialità interpretative dei numerosi personaggi. Le illustrazioni dal vivo su piano luminoso, riprese attraverso una telecamera e proiettate su grande schermo, hanno il compito di ambientare lo sviluppo della storia, aprendo delle vere e proprie finestre sui “mondi” abitati dai personaggi e sugli spazi, a volte mentali, esplorati dall’aviatore nella sua relazione con il Principe. Anche l’insieme musicale, con partiture composte appositamente da Elisabetta Garilli, è coinvolto nella caratterizzazione della narrazione. In questo Piccolo Principe ogni musicista è anche personaggio e, in quanto tale, contribuisce allo svolgersi degli accadimenti, alla costruzione del pensiero. Nella stessa direzione la partecipazione del Coro di Voci Bianche Novecento che costituirà una sorta di concretizzazione dei pensieri, degli insegnamenti e degli apprendimenti da parte del Piccolo Principe, per costruire quello che progressivamente diventa una sorta di “inventario della saggezza”.

Elisabetta Garilli. Pianista e compositrice, vive a Verona. Diplomata in pianoforte, ha studiato composizione jazz, voce e tecniche di improvvisazione. Esperta di didattica musicale applicativa, dal 1999, con il suo progetto Disegnare Musica, ha portato a 10.000 bambini ogni anno l’insegnamento della musica in orario scolastico e tiene regolarmente corsi di formazione. Cura e realizza varie rassegne di spettacoli educational in collaborazione con artisti, orchestre e teatri di tutta Italia. Scrive racconti musicati per l’infanzia e cura per Carthusia Edizioni la collana Musica disegnata e un po’strampalata. Nel 2018 ha ottenuto il Premio Rodari e il Premio Procida – E. Morante con Tinotino Tinotina Tinotintintin. Dal 2020 è autrice Rizzoli - Erickson per l’educazione musicale. È direttrice artistica del Festival itinerante LibrOrchestra, che realizza eventi divulgativi in tutta Italia.

Garilli Sound Project

Da oltre un decennio collaborano stabilmente con Elisabetta Garilli musicisti di particolare sensibilità, capaci di costruire relazione e ascolto in una comunicazione basata unicamente sul suono che racconta e unisce. Hanno all’attivo vari progetti in ambito artistico e sociale. Si esibiscono con regolarità nell’ambito di vari Festival nazionali e rassegne di spettacoli per famiglie. L’insieme cameristico moderno Garilli Sound Project sviluppa progetti di sperimentazione di nuovi linguaggi musicali e si esibisce in contesti nei quali la sensibilità, l’ascolto e la relazione abbiano particolare importanza e attiva relazioni di cooperazione internazionale, in percorsi volti al riconoscimento dei Diritti Umani. Con questa ultima finalità, ha avviato nel 2013 il progetto Diritto a Rinascere che prevede la sensibilizzazione riguardo alle tematiche dell’immigrazione. Ha in repertorio 25 spettacoli, tutti musicati da Elisabetta Garilli, replicati in contesti di prestigio in tutta Italia.

Informazioni e biglietti

Vendita dei biglietti singoli (biglietteria aperta martedì e giovedì dalle 10 alle 12.30; mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19.30 – Via Teatro Ristori, 7 a Verona), disponibili anche online (www.teatroristori.org/biglietteria) e al punto vendita BoxOffice di Via Pallone, 16.

Maggiori informazioni sul sito: www.teatroristori.org

