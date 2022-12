Spettacoli di Natale a Verona con Fondazione Aida: "Peter Pan" e "Il Gruffalò"

Gli spettacoli "Peter Pan" e "Il Gruffalò" proposti da Fondazione Aida per la rassegna Famiglie a teatro sono in programma rispettivamente il 26 e 27 dicembre al Teatro Stimate (ore 16.30) e al Teatro Nuovo (ore 16).

"Peter Pan…un sorriso una fata" di Teatro Blu è uno spettacolo dedicato al risveglio del bambino che c’è in noi, i bambini dai 3 anni vivranno una miscela di comicità, poesia, ritmi intensi, significati profondi e personaggi fantastici. Seguirà il 27 dicembre "Il Gruffalò", musical tratto dal bestseller di Julia Donaldson e Axel Scheffler. L’allestimento è a cura di Fondazione Aida, Teatro Stabile del Veneto e Centro Servizi Culturali Santa Chiara. Una fiaba per grandi e piccoli, senza età, in grado di parlare al nostro mondo emotivo sciogliendo nodi senza passare dalla ragione come solo i classici del genere sanno fare. Una fiaba che parla di una delle emozioni più forti: la paura. Perché la conoscenza di sé passa anche dalla conoscenza delle nostre paure: scopri che paure hai e saprai chi sei.

La storia è quella di un astuto topolino affamato che per proteggersi dalle insidie del bosco e dai predatori che vorrebbero mangiarlo, inventa la presenza di uno strano animale con gli “occhi arancioni, la lingua molliccia e aculei violacei sulla pelliccia”, una specie di incrocio tra un orso e un bufalo. Scoprirà con gran sorpresa che la terribile creatura, da lui solo immaginata, esiste davvero, ma niente paura sarà proprio il Gruffalò a diventare il migliore alleato della sua sicurezza.

In scena i riti di iniziazione del nostro topolino che, dopo aver affrontato e superato tutte le prove - soprattutto le sue paure – ne uscirà più forte e consapevole di prima. La messa in scena, che prevede il coinvolgimento del pubblico, racconta la vicenda in forma di Musical, lasciando intatte le rime della scrittrice inglese e facendo indossare agli attori costumi ispirati alle illustrazioni del disegnatore tedesco Scheffler. La regia è affidata a Manuel Renga, condirettore artistico del Teatro Libero di Milano con Corrado Accordino e fondatore della compagnia Chronos3. Lo stesso Renga ha curato anche l’adattamento drammaturgico con Pino Costalunga, autore esperto di letteratura per l’infanzia. Le musiche, tutte originali, sono state composte da Patrizio Maria D’Artista. In scena: Gaia Carmagnani, Stefano Colli, Elisa Lombardi e Ivan Portale.

Informazioni