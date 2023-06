A Verona arriva la lunga pedalata di Aido che attraversa l'Italia intera per promuovere la cultura del dono

«In Italia ci sono 8 mila persone in attesa di trapianto. Bambini, che sperano di diventare adulti e vivere una vita più lunga possibile, ma anche persone meno giovani e anziani, che grazie ad un trapianto possono allungare la propria esistenza». È quanto si legge in una nota del Comune di Verona che annuncia il passaggio nel capoluogo scaligero della pedalata di Aido. Da Palazzo Barbieri quindi ricordano ancora: «Per queste persone la differenza la fa la possibilità di ricevere una donazione da chi ha detto il proprio "sì" ad Aido, l’associazione che da 50 anni opera su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare sull’importanza della donazione per salvare vite umane e dare una speranza alle famiglie delle persone malate».

Proprio per informare i cittadini, Aido e suoi volontari è infatti presente a tutte le manifestazioni con il proprio gazebo e per raggiungere i più giovani entra anche nelle scuole con un progetto ad hoc e diventa digital, offrendo la possibilità di aderire ad Aido anche online e in pochi minuti. Per il 50esimo anniversario, inolte, Aido sostiene una pedalata di 2.500 km, che da Bergamo arriverà in Sicilia, incontrando cittadini e istituzioni nelle 13 tappe del percorso. In base a quanto viene riferito nella nota del Comune, testimonial d’eccezione sarà Michail Speciale che in sella alla sua bici percorrerà 1.800 km da Bergamo a Partinico in Sicilia incontrando cittadini, volontari e istituzioni per raccogliere nuove adesioni. Lo fa in memoria del padre, scomparso nel 2018 mentre era in lista di attesa per un trapianto di rene.

La prima tappa della pedalata Aido sarà a Verona. Qui infatti arriverà nel pomeriggio di sabato 1 luglio dopo aver attraversato Brescia. Ad accogliere Michail e i suoi compagni di viaggio verso le 16 in piazza Bra ci saranno i volontari dei 53 gruppi Aido veronesi, le istituzioni e soprattutto la popolazione, che è invitata a partecipare a questo importante traguardo dell’associazione. Per l’amministrazione comunale ci sarà l’assessora alla salute Elisa La Paglia che ieri ha presentato l’iniziativa in municipio.

«Viste le tante famiglie ancora in lista d’attesa per un trapianto, è nostro dovere fare tutto il possibile per aumentare la platea dei donatori», ha detto l’assessora La Paglia. Sempre ieri è intervenuta anche la presidente nazionale di Aido Flavia Petrin: «Per Aido il 50esimo anniversario è l’occasione di fare sintesi quanto fatto finora ma anche di ripartire con nuovi progetti per avvicinare più persone possibili alla donazione. Aido è vita, basta un semplice si per dare speranza a tante famiglie che vivono nel dolore e nell’attesa».

Erano presenti in conferenza stampa anche il presidente Aido Sezione Provinciale Verona Antonio Grassi e il vice presidente vicario Aido Veneto Valentino Rossi. Sulle pagine facebook e instagram di Aido nazionale è possibile seguire live le tappe della pedalata. È possibile percorrere con Michail un tratto in bici consultando il calendario sul sito di Aido.