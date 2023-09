Passeggiata tra le vigne dell'Amarone

La Valpolicella è un territorio famoso non solo per i suoi vini ma anche per la bellezza delle sue colline. Domenica 1 ottobre organizziamo una passeggiata in Valpolicella per farvi scoprire questa fantastica Vallata. Il punto di ritrovo è alle ore 9.20 presso la cantina Vogadori e da qui partiremo per un percorso circolare: passeremo non solo per diversi punti panoramici ma anche a fianco della Villa Rizzardi e alla Villa Romana dove sono ancora in corso gli scavi per riportarla alla luce. Ci sono diversi sentieri in valpolicella e percorrendoli vi permetteranno di scoprire questo bellissmo territorio

Infine, una volta tornati in cantina, inizieremo invece la visita dal vigneto, durante il tour degusteremo i nostri vini (Garganega, 100% Corvina, Amarone Classico, 3 Fradei ed il Rita) Sarà una passeggiata informale con il produttore (uno dei tre fratelli Vogadori) che vi trasmetterà la passione, l'amore per la nostra terra e così scopriremo che non è un vino caro. Vi aspettiamo!

Il percorso è un trekking leggero, una passeggiata, bastano delle scarpe da ginnastica comode.

Costo a persona 35 euro – Posti Limitati. Per prenotare basta mandare una mail a info@vogadorivini indicando il numero di persone partecipanti e un contatto telefonico oppure inviando un whatsapp al 393289417228 - www.vogadorivini.it.

Foto ufficio stampa cantina Vogadori