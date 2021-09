Camminata con intrattenimento sulle colline di Verona partendo dal castello di Montorio

Tra Montorio e la Valpantena c'è un percorso ciclopedonale che attraversa i luoghi più caratteristici di Montorio. Un anello circolare di 17 chilometri che, partendo dal Castello, unisce tutti i principali luoghi di interesse storico, paesaggistico e culturale della collina ad est della Valpantena. Si tratta di un percorso studiato e realizzato nell'ambito dei progetti di valorizzazione del territorio voluti dall'ottava Circoscrizionale insieme alle numerose associazioni culturali del luogo. Per scoprirne caratteristiche e bellezze naturali, la Circoscrizione organizza una camminata animata da incontri musicali, mostre e visite guidate, con partenza e arrivo dal Castello.

L'appuntamento è per domenica 26 settembre, alla scoperta del "grande anello della storia", come è stata chiamata l'iniziativa realizzata dalla Circoscrizione insieme a numerose associazioni e che gode del sostegno di importanti istituzioni a cominciare dalla Regione Veneto, Amia, Agms e Serit. L'evento è organizzato dal Circolo Noi insieme a Giovani Volontari Ipogeo di Stelle, Alpini di Montorio, Comitato Fossi di Montorio, Montorioveronese.it, Amici Ecomuseo Preafita, Associazione Due Valli e Gruppo Marciatori Montorio, oltre ad alcune aziende agricole che allestiranno dei punti di ristoro.

Il percorso

Partendo dal parcheggio del Castello di Montorio, le cui origini risalgono al X secolo, incontriamo i ruderi della Chiesetta di San Venerio, unico tempio dedicato a questo Santo nel veronese e risale al XIII secolo. Si prosegue fino al Forte Preara, piccola fortificazione costruita dagli austriaci nel 1859, superato il quale si trova il Piloton, un monolito di probabili origini protostoriche che si trova esattamente all’incrocio tra 5 strade che conducono a Novaglie, San Fidenzio, Mizzole, Montorio e Gazzol.

Si prosegue fino a sopra il Monastero di San Fidenzio, lungo un tragitto molto piacevole che ci conduce in Località Maroni, dal quale si può godere di un panorama strepitoso sulla vallata. Si scende verso Santa Maria in Stelle, tramite il Piccolo Stelvio, un sentiero chiamo così per i suoi numerosi tornanti, che passeggiando tra gli ulivi conduce all’ingresso dell’Ipogeo, un sito archeologico e un luogo di culto cristiano, unico nel suo genere, costruito nel III sec. d.C. Attraversato Santa Maria in Stelle seguendo il muro di cinta di Villa Vendri, arriviamo a visitare l’antichissima chiesetta di San Zeno, che sorge su un tempio romano del I sec. d.C. Si arriva poi alla fontana di Vendri, si torna sulla collina fino a scendere a Novaglie. Da qui un piacevole sentiero permetterà di vedere Villa Balladoro e la Fontana delle Strje, luogo ricco di mistero e leggende. Quindi si risale fino al Piloton percorrendo la dorsale si torna al Castello di Montorio.

Partenza dalle ore 9.30 alle 11 dal parcheggio del Castello di Montorio, con possibilità di scegliere percorsi più brevi di 17 e 7,4 chilometri. La partecipazione all’evento è libera e gratuita, viene tuttavia richiesta una preiscrizione per motivi organizzativi e di sicurezza sanitaria (per l’accesso all’interno del Castello di Montorio è richiesto il Green Pass). La preiscrizione deve essere effettuata utilizzando il qr code presente sui pieghevoli in distribuzione o visitando il sito dell'ottava Circoscrizione https://circ8.comune.verona. it/ nella sezione “Il nostro territorio”.

Il programma

A Forte John dalle ore 10-12.30 (andata) e dalle ore 15-18 (ritorno) rievocazione storica con figuranti dell’Ass. Acrimperi Cultura e rievocazione Imperi ed ogni mezz’ora visita guidata del Forte a cura del Comitato Fossi di Montorio.

A Maroni dalle ore 12-16 presso la “Scala dei Cipressi” concerti di musica classica, con il quartetto d’archi “IV suono”.

All’Ipogeo di Santa Maria in Stelle dalle ore 14 alle ore 17 visita virtuale dell’Ipogeo a cura dei Giovani Volontari Ipogeo e di Ximula.

A Novaglie dalle ore 14 alle ore 18 “Mostra fotografica Valpantena del passato” a cura del Circolo Noi Cesare Raveani.

Alla Fontana delle Strje dalle ore 15 alle ore 18 “Canto con le Anguane” a cura della compagnia La Pecora Nera.

Al Piloton dalle ore 15 alle ore 17 musica classica con il gruppo musicale Silk Musik.

Al Castello di Montorio sono previste visite guidate e dalle ore 17 stand gastronomici aperti, karaoke e stand delle associazioni del territorio a cura dell’associazione Due Valli e dell’associazione Ecomuseo Preafita.

Lungo il percorso sono previsti alcuni punti di ristoro a cura di aziende dell'azienda agricola Pernigo e dell'agriturismo Casa Rosa.

L'evento sarà preceduto dalla serata in programma sabato 25 settembre alle ore 20.30 al Circolo Primo Maggio di Montorio, dove sarà illustrato il tracciato del Grande Anello della Storia e a cui seguirà il concerto della Jazzset Orchestra all'interno della tensostruttura. L'ingresso è libero, esibendo il Green Pass, fino ad esaurimento dei 99 posti disponibili. L'iniziativa è stata presentata oggi in municipio dalla presidente dell'ottava Circoscrizione Alma Ballarin. Presenti i presidenti del Circolo Noi Flavio Guglielmi, del Circolo 1° Maggio Ercole Fiorini, dell'associazione Due Valli Luciano Corsi. In rappresentanza della istituzioni hanno partecipato il consigliere regionale Enrico Corsi, il presidente di Amia Bruno Tacchella e i rappresentanti delle altre realtà coinvolte.

«Particolare soddisfazione per l'amministrazione circoscrizionale è di aver raccolto attorno a questo progetto le associazioni del territorio, i volontari e le attività commerciali, che con disponibilità e passione hanno collaborato a realizzazione gli obiettivi - ha detto la presidente Ballarin-. Un'iniziativa ambiziosa, i cui scopi sono condivisi dalle importanti istituzioni ed enti che hanno creduto nel progetto. Siamo convinti che valorizzare e far conoscere il nostro territorio sia il modo migliore per tutelarlo e proteggerlo».

