Passeggiata con Giulietta e Romeo a Verona

Le origini storiche della celebre leggenda esplorate in compagnia di una guida professionista: accompagnatori d’eccezione saranno però Giulietta e Romeo in persona, due giovani attori teatrali che interpreteranno per voi le scene più belle direttamente nelle strade di Verona!

Prenotazione obbligatoria: cell. 347 6437003 (SMS o Whatsapp)

(SMS o Whatsapp) Contributo a persona: 18 euro

Incontro: Scala della Ragione, Corte Mercato Vecchio

Sabato 4 giugno, ore 15.30 (durata 1.5 ore ca.)

Visita in lingua italiana e inglese