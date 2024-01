Sotto l’incanto di Verona passeggiata romantica tra luoghi sacri e profani

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! La giornata sarà dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un’esperienza single a 360 gradi.

Le prenotazioni o le informazioni vanno richieste esclusivamente solo al 3488781211. Il locale non è l’organizzatore dell’evento ma semplicemente ospita una prenotazione per un tavolo a nome della nostra organizzazione.

Siete alla ricerca di un’esperienza unica? Questa è l’opportunità perfetta per trascorrere una giornata indimenticabile, in compagnia, nella città più romantica d’Italia, Verona. Alle 10, la nostra tour leader Loredana vi accoglierà davanti al suggestivo vicolo di Porta Vescovo, da lì, proseguirete l’escursione al Santuario Madonna di Lourdes dove seguirà una breve pausa pranzo per chi volesse al sacco, altrimenti ci si può ristorare nelle varie focaccerie della zona alle 13.30. Dopo aver esplorato le meraviglie della città, verso le 15 continuerà l’escursione, passando da Castel San Pietro con un percorso più breve ma altrettanto affascinante. Il rientro è fissato per le ore 16. Vi aspettiamo numerosi! Non mancate! Nel corso della giornata avrete la possibilità di conoscere gente single della vostra città e, magari, trovare qualcuno a voi affine. Al momento dell’arrivo troverete la nostra tour leader Nunzia di Oj Eventi Single pronta ad accogliervi. Se vi abbiamo convinto, non lasciatevi sfuggire la possibilità di trascorrere un deliziosa pizzata all’insegna del piacere. Cosa aspettate? I posti sono limitati!

Fascia di età: 40+ anni. Orari: 10 orario di ritrovo e passeggiata, 13.30 pranzo al sacco. L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 23 Gennaio 2024. Vi aspettiamo alle ore 10 – Porta Vescovo, 37129 Verona VR. Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare il 3488781211.