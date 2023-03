Indirizzo non disponibile

Escursione dal Corno d'Aquilio alla Grotta del ciabattino passando per antiche vie di contrabbando il 12 marzo 2023

RITROVO: ore 09.30, il luogo esatto verrà indicato in fase di iscrizione

DISLIVELLO: 450 m circa

LUNGHEZZA: 10 km circa

DURATA: 5 ore

DIFFICOLTA': escursionistica media

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

PRANZO: al sacco

Bellissima escursione nell'estremità ovest dell'altopiano della Lessinia. Ci muoveremo tra spazi aperti dove dominano malghe e panorami e boschi dove aleggiano ancora le voci dei contrabbandieri di confine. Raggiungeremo il Corno d'Aquilio e visiteremo la Grotta del Ciabattino con le sue uniche sculture naturali in ghiaccio. Un'escursione di mezza giornate abbondante in contorni ambientali tra i più significativi dell'altopiano lessinico. L'escursione si effettuerà raggiunto il numero minimo di partecipanti. Numero di posti limitato.

COSTO ESCURSIONE: 20 euro adulti, ragazzi tra 10-14 anni 15 euro.

GUIDA CERTIFICATA: Alberto Saddi. Guida Ambientale Escursionistica regolarmente iscritta al Registro iIaliano AIGAE; VE366. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA (o fino ad esaurimento posti). Telefonando al numero 379 2532965. Mandando una mail a info@vocidalbosco.com. Mandando un Whatsapp al numero 3792532965 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento.. NON È SUFFICIENTE IL PARTECIPERÒ o MI INTERESSA PER CONSIDERARE L'ISCRIZIONE COME CONFERMATA.

MATERIALE OBBLIGATORIO: