Pasqua alla Vecchia Rama con Monia e Mara & The Saints Band

La The Saints Band (Juri Pin alla chitarra, franco Dal Mas alle tastiere, Luciano "Ciano" Franchini al basso e Alberto Bonazzi alla batteria) capitanata dalle cantanti Monia Santoni e Mara Signoretto, vi aspetta per trascorrere una giornata di festa tra tante canzoni da cantare e ballare. Quale miglior modo di trascorrere la Pasqua se non quello di venire alla Vecchia Rama - L'osteria con Pizza di San Peretto, Negrar con tanti amici e famigliari. Dalle 12.45 circa il pranzo e dalle 14.45 inizia la musica. Costo menù 35,90 euro a persona (escluso il bere). Per info e prenotazioni 333 205 1319.

Monia Santoni romana di nascita e da vent'anni veronese di adozione, ha alle spalle un curriculum artistico di oltre trent'anni. Prima come corista professionista per alcuni tra i più grandi interpreti italiani tra cui Brenda Pretorius, corista per Ennio Morricone. La sua voce è inconfondibile e dal timbro "natural black". Da anni ha intrapreso la carriera da solista collaborando con molti artisti italiani e non come Jimmy Blake etiope di nascita ed americano di adozione, nonchè session man di Carlos Santana e B.B.king. A Verona ha avuto modo di collaborare con artisti del calibro di David Cremoni, Luca Donini, Simone Guiducci, Aronne Gasparato. È tutt'ora organizzatrice e direttrice dello spettacolo "Sanremo Story" portato in rassegna per varie edizioni al Teatro Camploy di Verona, al Teatro Bonoris di Montichiari, in Piazza XXV Aprile di Bussolengo e in Piazza Papa Giovanni XXIII di Villafranca ottenendo larghi e numerosi consensi tra il pubblico.