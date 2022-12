L'Altro Teatro: "Vita, morte e miracoli. Pasolini il poeta" in scena al Camploy

Il nuovo lavoro della compagnia veronese, che sarà presentato in prima nazionale, racconta le visioni lucide del poeta attraverso la danza. Pierpaolo Pasolini, negli anni 60/70, riteneva che solo una riabilitazione del passato ed in particolare della civiltà contadina, con i suoi valori, poteva rappresentare un superamento dell’impasse nella quale veniva a trovarsi la società borghese del suo tempo, alienata dall’industrializzazione esasperata fine a se stessa e dal consumismo capitalista. Vita Morte e Miracoli vuole trovare, tra i ruderi e le rovine tanto presenti nelle parole di Pasolini, quella nota leggera che ci lascia intravedere la luce che c'e? oltre, che sa di miracolo.

«Mezzo secolo piu? tardi, a 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, riconosciamo che la sua denuncia e il suo disorientamento ci appartengono ancora - spiega Laura Corradi, coreografa e regista - e che il malessere per un situazione che non vogliamo sia destinata alla deriva e? lo stesso che percepiamo oggi». Poi aggiunge: «In questo nuovo lavoro vogliamo farci attraversare dal linguaggio poetico di Pasolini, ritrovare la tenerezza e l’asprezza delle sue parole, il suo coraggio nel non essere mai allineato, la sua solitudine, il suo amore per la purezza delle persone semplici. La poesia è come una nebbia leggera scontorna ogni cosa, rende tutti piu? belli, come la luce di una candela».

Progetto, coreografia e regia di Laura Corradi, creato con Tommaso Cera, Carlotta Plebs, Danilo Smedile, Midori Watanabe; assistente sala/montaggio sonoro Midori Watanabe; luci e allestimento scenico Alberta Finocchiaro; ufficio amministrativo Anna Chiara Peloso; costumi Gabriele Coletti; foto Caterina Parona.

Biglietti

Intero 14 euro - Over65 12 euro - Under30 10 euro - Convenzioni 11 euro. In vendita presso Box Office in via Pallone 16 (lunedì/venerdì 90.30 - 12.30 e 15.30- 19, sabato 09.30/12.30 - tel. 045/8011154) e on line su www.boxofficelive.it e www. myarteven.it.

Il botteghino del Teatro Camploy sarà aperto la sera dello spettacolo a partire dalle 20. Programma completo su www.spettacoloverona.it, www.comune.verona.it, sulla pagina facebook L’Altro Teatro Verona, sul profilo Instagram L’Altro Teatro Verona.Camploy.

Pasolini - L'Altro Teatro - foto Ufficio Stampa Comune di Verona