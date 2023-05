A Bardolino torna "Parole sull’Acqua Kids"

Ritorna a Bardolino dal 12 al 14 maggio Parole sull’Acqua Kids, tre giorni di appuntamenti, laboratori, letture, e giochi dedicati ai bambini e alla scoperta della lettura, dell’illustrazione e delle attività ad esse collegate. La location scelta per la manifestazione saranno le seicentesche sale di Villa Carrara Bottagisio, dove si svolgeranno tutti gli appuntamenti, compresa la mostra di Francesca Corso, illustratrice e autrice di libri per bambini: «Con grande entusiasmo riproponiamo un appuntamento che è diventato negli anni un vero e proprio punto di riferimento per le famiglie e i giovani lettori – ha spiegato Domenica Currò, assessore alla cultura del Comune di Bardolino – Il merito di questo successo che si ripete negli anni è da ascrivere alla grande dedizione e passione dell’educatrice comunale, Arianna Dalle Vedove e dal bibliotecario Heros Marai, che hanno ideato e costruito un evento recependo la sensibilità delle famiglie e dei bambini con cui ogni giorno si interfacciano».

Il programma di questa edizione 2023 prevede anche uno spettacolo teatrale, ampliando alla serata del venerdì sera il consueto calendario dell’evento. Ad aprire la manifestazione sarà infatti la rappresentazione “Baldino il Principe del Monte Baldo” alle 20.45 al Teatro Corallo di Bardolino, una favola scritta da Maurizio Marogna e messa in scena dalla compagnia Clochart e il Minicoro di Rovereto: «L’evento nel suo complesso merita di essere ampliato ogni anno di più – ha spiegato il sindaco di Bardolino, Lauro Sabaini – ed abbiamo colto con favore fin da subito la possibilità di ospitare questo spettacolo per famiglie che sarà ad ingresso gratuito e che racconta una favola del nostro territorio».

Gli appuntamenti letterari per bambini partono alle 9.30 di sabato 13 maggio e si susseguiranno per tutta la giornata fino alle 18, ospitando autori e illustratori di album per i più piccoli in laboratori di attività a cui poter partecipare con la famiglia. Tra gli ospiti ci saranno Chiara Raineri, Giorgio Volpe, Francesca Corso ed Eva Pavan. Alle 17 si terrà anche l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità. Domenica 14 maggio, invece, due appuntamenti in mattinata dedicati al disegno, due laboratori per bambini in contemporanea alle 10 con Valentina Gottardi e Francesca Corso. Per tutta la durata della manifestazione sarà attiva la libreria di Farfilò e aperta al pubblico l’esposizione della stessa Francesca Corso: «Parole sull’Acqua Kids aprirà la stagione degli eventi culturali organizzati dal Comune di Bardolino – ha concluso l’assessore Currò – la quale proseguirà poi a fine giugno, dal 21 al 25, con il Bardolino Film Festival e gli incontri letterari del festival, due appuntamenti che porteranno nuovamente sul Lago di Garda i grandi nomi del cinema italiano e della letteratura contemporanea».

Per partecipare ai laboratori di Parole sull’Acqua Kids è necessario iscriversi contattando il Servizio Educativo Territoriale al numero 0456213257 o alla mail: educatrice.comune@comune.bardolino.vr.it.