Challange "tulipanomania" per il Parco Giardino Sigurtà, aspettando la riapertura

Nonostante il Parco Giardino Sigurtà, tesoro verde alle porte di Verona, sia momentaneamente chiuso, non mancano le iniziative, per coinvolgere il popolo della rete. È partita una nuova challenge sul profilo instagram del Parco: durante la fioritura di tulipani (che avviene nei mesi di marzo e aprile) ogni settimana verranno scelte su instagram 3 fotografie pubblicate con l’hashtag #tulipanomania riguardanti la fioritura di tulipani 2021 del Parco Sigurtà, ma anche quella degli anni precedenti. Questa fioritura di tulipani è la più importante in Italia e riconosciuta a livello mondiale come destinazione meritevole di una visita.

Gli account che avranno postato le foto scelte verranno pubblicati nelle stories del canale instagam del Parco e riceveranno in direct (messaggio privato) 1 biglietto omaggio per visitare al Parco Giardino Sigurtà durante tutta la stagione 2021, che terminerà domenica 7 novembre. «Il challenge instagram del Parco è stato pensato per coinvolgere il pubblico a casa, sia chi è riuscito a venirci a trovare nel primo weekend di apertura del 2021, sia chi vuole condividere con noi le splendide immagini della fioritura di tulipani degli anni passati. Abbiamo così pensato a questo gioco su instagram per valorizzare gli scatti dei nostri fan e soprattutto degli amanti dei tulipani», spiega Giulia Balestrieri, Resp. Comunicazione e Marketing del Parco.

L'occasione per scoprire e rivedere le fantastiche aiuole e i giochi cromatici di tulipani, narcisi, giacinti e muscari della fioritura di tulipani più importante in Italia! Per seguire tutte le novità e l’andamento della fioritura: