La Camera delle Meraviglie: al Teatro Ristori protagonista il giovane violinista Paolo Tagliamento

Terzo appuntamento al Teatro Ristori sabato 13 novembre alle ore 20 con la nuova rassegna La Camera delle Meraviglie, dedicata all’inclusione delle giovani eccellenze. Protagonista il giovane violista Paolo Tagliamento, primo ed unico vincitore italiano del primo premio al Concorso Internazionale di Violino “Premio Rodolfo Lipizer” di Gorizia.

Il programma del concerto prevede: Partita per violino solo BWV 1002 in Si minore di J.S Bach, oltre alla Fantasia per violino solo n. 1 in Si bemolle maggiore e Partita per violino solo BWV 1004 in Re minore di G. P. Telemann.

J. S. Bach

Partita per violino solo BWV 1002 in Si minore

Allemande

Double

Courante

Double

Sarabande

Double

Tempo di Borea

Double

G. P. Telemann

Fantasia per violino solo n. 1 in Si bemolle maggiore

Largo

Allegro

Grave

Allegro



Partita per violino solo BWV 1004 in Re minore

Allemanda

Corrente

Sarabanda

Giga

Ciaccona

La Camera delle Meraviglie

Nasce con l’obiettivo di favorire l’inclusione e l’integrazione in modo attivo dei giovani, attraverso la cultura e l’arte, il nuovo progetto del Teatro Ristori inserito nelle rassegne Barocca e Concertistica, intitolato La Camera delle Meraviglie, dedicato all’inclusione delle giovani eccellenze in un cartellone che si è conquistato un posto di rilievo in ambito nazionale.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni sulla stagione 2021/2022 del Teatro Ristori e per gli orari di biglietteria: www.teatroristori.org.

In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 23 luglio 2021, dal 6 agosto 2021 l’accesso in Teatro avviene su esibizione di Certificazione verde Covid-19 - Green Pass (fatta eccezione per i minori 12 anni).