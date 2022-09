Visita guidata a Palazzo Montanari

San Pietro in Cariano

Palazzo Montanari è una villa padronale trecentesca situata sulla collina di Bure nel cuore della Valpolicella Classica. La casa torre con colombara è la parte più antica. Dal 1400 in poi, in epoca veneziana, la villa perse la sua funzione militare e fu utilizzata come centro amministrativo dei fondi agricoli. Oggi Palazzo Montanari continua la sua vocazione antica e produce i pregiati vini ed olio extravergine di oliva della Valpolicella.

NOTA BENE: per chi volesse, al termine della visita guidata è possibile effettuare una degustazione vini oppure, in alternativa, sorseggiare un buon bicchiere di vino della tenuta agricola. (non inclusi nel biglietto).

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://eventi.venetosegreto.com/evento/palazzo-montanari/.