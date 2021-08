Grigolo e Yoncheva per un'ultima volta insieme ne "La Traviata" all'Arena di Verona

Amore e sacrificio sullo sfondo di una Parigi nel fiore della Belle Époque: è La Traviata, l’opera più amata e rappresentata al mondo, che torna in Arena per la sua quinta recita con la direzione di Francesco Ivan Ciampa e conferma il cast stellare già acclamato lo scorso 7 agosto. Il nuovo allestimento comprende sedici opere dalle Gallerie degli Uffizi e le scenografie digitali realizzate in collaborazione con D-wok.

La Traviata giovedì 19 agosto, ore 20.45 - Arena di Verona

Dopo la trionfale serata evento per il debutto di Jonas Kaufmann, l’Arena di Verona ospita quattro serate indimenticabili d’opera e grande musica: si comincia con l’ultima occasione per sentire insieme il soprano Sonya Yoncheva e il tenore Vittorio Grigolo, di nuovo uniti sul palcoscenico per la storia di Violetta e Alfredo. Con loro il richiestissimo baritono George Petean, che nel ruolo di Germont padre ha fatto il suo esordio all’Arena di Verona.

Ritornano apprezzati artisti anche nei ruoli di fianco, come Carlo Bosi per Gastone e Natale De Carolis come Marchese d’Obigny, Clarissa Leonardi come Flora accanto a Nicolò Ceriani come Barone Douphol, Romano Dal Zovo come Dottor Grenvil, Max René Cosotti come Giuseppe, Yao Bohui come Annina e Stefano Rinaldi Miliani nel doppio ruolo di Domestico e Commissionario. Ai numerosi mimi e figuranti, nelle feste parigine si aggiunge il Ballo con il ritorno della prima ballerina greca Eleana Andreoudi. Il Coro istruito dal maestro Vito Lombardi e l’Orchestra dell’Arena di Verona sono diretti da Francesco Ivan Ciampa, reduce dal personale successo sul podio della Domingo Opera Night. Ultimi posti disponibili. Ultima replica: giovedì 2 settembre, ore 20.45.

La settimana prosegue con le nuove produzioni di Nabucco (venerdì 20 agosto), Aida (sabato 21) e l’ultimo concerto-evento dedicato a Beethoven.

Dallo scorso 6 agosto, per l’accesso all’Arena di Verona si applicano gli obblighi di legge che prevedono l’EU Digital Covid Certificate (“Green Pass”) o altra certificazione. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web all’indirizzo https://www.arena.it/it/arena-di-verona/info-covid.

