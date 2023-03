Al Teatro Fucina Machiavelli di Verona lo spettacolo "Nonnetti"

Anche gli anziani sanno divertirsi! Su questo assunto si bassa lo spettacolo “Nonnetti” della compagnia piemontese Coltelleria Einstein, ospitato questa domenica 19 marzo alle 16.30 nel Teatro Fucina Machiavelli.

Lui è veloce, lei è lenta, lui è rumoroso, lei è silenziosa, lui fa le briciole e lei no. Una coppia di Nonnetti apparatemene normale vive placida la sua quotidianità, tra una bella colazione, la ginnastica del mattino, la lettura del giornale…ma ospiti inattesi fanno irruzione in questo mondo dal delicato equilibrio e la perfetta routine, affinata in anni e anni di pensione, si interrompe. Così i Nonnetti si coalizzano per affrontare piccoli e grandi imprevisti: il vicino molesto, l’adorabile nipotino, un improvviso malore, condendo il tutto con abbondante umorismo.

«L’idea artistica - spiega la compagnia - nasce dal desiderio di raccontare ai più piccoli la forza delle persone anziane. L’osservazione condivisa nella vita e nei laboratori teatrali con persone avanti con gli anni, ci hanno fatto scoprire che la condizione di anzianità aggiunge una sorprendente libertà, derivata dal sapere che “se non ora quando”».

Da questa consapevolezza è nata la dinamica dei due Nonnetti protagonisti che, come discoli infanti, non perdono occasione per stupirsi, divertirsi e inventare scherzi contro il mondo che amano. Uno spettacolo con poche parole, molta musica e movimento, con momenti di comicità e qualche venatura di malinconia, adatto a tutti i bambini dai 4 anni ai 99 anni.

I biglietti al costo di 8 euro interi e 5 euro ridotti (3-12 anni), sono acquistabili online sul sito: www.fucinaculturalemachiavelli.com.