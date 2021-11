"Non superare le dosi consigliate", spettacolo sui disturbi alimentari al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda

Come accettarsi e farsi accettare al di là delle proprie caratteristiche fisiche? E la vera fisicità si può mostrare se non è all’altezza dei falsi miglioramenti? Debutterà il 26 novembre a Castelnuovo del Garda (VR), Non superare le dosi consigliate, nuovo spettacolo di Fondazione Aida sui disturbi alimentari e dell'immagine e sulla discriminazione che passa attraverso il corpo.

Lo spettacolo è liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Costanza Rizzacasa d’Orsogna edito da Guanda nel 2020, è diretto da Rita Riboni, con Mariangela Diana, tra i finalisti del Premio Hystrio alla vocazione 2019, e Stefano Colli, cantautore e performer.

Lo spettacolo fa riferimento anche al grande ruolo che hanno oggi i social e la manipolazione relativa alle immagini utilizzando applicazioni specifiche che permettono di modificare, nel senso di migliorare, la propria fisicità. E la vera fisicità non si può mostrare se non può essere all’altezza dei falsi miglioramenti. Non superare le dosi consigliate si rivolge principalmente a un pubblico di adolescenti e tratta temi importanti soprattutto in età evolutiva.

