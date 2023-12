New Sambo Big Band in concerto: "Il sorriso di Natale - VII edizione"

Martedì 26 dicembre alle ore 17, presso il Teatro Centrale di San Bonifacio, l’associazione musicale Banda Spettacolo di Prova – APS presenterà il concerto dedicato alle festività di fine anno denominato “Il Sorriso del Natale” , arrivato quest’anno alla settima edizione. Anche per questo evento, come già fatto lo scorso giugno, in occasione della terza edizione del concerto “Mi ritorna in mente”, New Sambo Big Band darà vita ad uno spettacolo alla cui realizzazione partecipano numerosi attori; in primis l’orchestra, che si è impegnata nello studio approfondito di un repertorio nuovo e dedicato in modo specifico per l’occasione.

È prevista la partecipazione di due straordinari ospiti che arricchiranno il concerto con le loro voci: si tratta del tenore Cosimo Vassallo e del soprano Chiara Milini, che accompagneranno New Sambo Big Band in questo pomeriggio musicale a teatro. Non potranno mancare l’intervento dell’amministrazione comunale, dei rappresentanti della parrocchia e il momento dedicato all’arte grazie alla presenza dell’amica Marina Bertagnin, il tutto coordinato dalla presentatrice, la confermatissima Nadia, che condurrà anche quest’edizione de “Il Sorriso del Natale” coadiuvata dal service tecnico Eurika Sas per la gestione degli effetti luce/audio e video. Ci sarà un occhio di riguardo per il palcoscenico, grazie alla collaborazione con la ditta Renato Capitanio e figlio e il vivaio Dall’Ava, i quali cureranno l’allestimento di piante e fiori così da impreziosire lo spettacolo. Ci saranno poi ulteriori sorprese che non vogliamo svelare adesso ma che arricchiranno l’evento rendendolo ancor più fruibile e dinamico. Vogliamo porre in evidenza il fatto che l’orchestra è il fiore all’occhiello di un’attività di base che è la Scuola di Musica che conta quest’anno oltre settanta iscritti. Con l’impegno e l’encomiabile dedizione dei maestri di musica, che curano la crescita dei partecipanti, ogni anno entrano a far parte dell’orchestra numerosi giovani, non solo sambonifacesi, che contribuiscono fattivamente a mantenere viva questa tradizione che è una ricchezza nonché un’eccellenza del nostro territorio. Presieduta da Alessandro Ghellere, la formazione sarà diretta dal Maestro Paolo Menini che accompagnerà i 50 e più elementi della Banda in un’ora e mezza di musica suddivisa in due tempi; il primo sarà dedicato ad un viaggio musicale che toccherà diversi generi, stili e ambientazioni così da coinvolgere il pubblico per la variegata dinamicità della proposta musicale. Il secondo tempo invece sarà dedicato alla tradizione natalizia, anche se riveduta, aggiornata ed accompagnata dalle voci dei cantanti e dagli effetti audio/video che ci permetteranno di rendere l'evento indimenticabile.

«Ancora una volta - sottolinea il Maestro Paolo Menini, Direttore della Banda – torniamo ad esibirci al Teatro, a coronamento di una stagione eccezionale che ci ha visti crescere qualitativamente e quantitativamente: è sicuro che anche questa volta le emozioni prenderanno il sopravvento grazie ad un calibrato repertorio che porterà il nostro pubblico a viaggiare, anche se, solo con la fantasia. Non mancheranno le novità e le sorprese, a testimoniare un Sorriso del Natale che guarda sempre al futuro, confermandosi l’evento più atteso da tutta la cittadinanza Sambonifacese ma non solo, vista l’enorme eco e il successo che la manifestazione raccoglie ormai da tempo».

L’evento gode del patrocinio della Provincia di Verona, del Comune di San Bonifacio, di AMBAC, della Strada del Vino Arcole e della Comunità Parrocchiale di Sant’Abbondio. Partner del progetto: Ambrosi Costruzioni, Alfa Laval Spa, MAXI DI, BVR Banca – Banche Venete Riunite, Pedrollo Spa, Fondazione OASI, Look abbigliamento, Calortec, Centro Commerciale San Bonifacio, Unicoge. «Con la forza e con l’impegno che contraddistingue la nostra associazione, siamo pronti per presentare la VII^ edizione de “Il Sorriso del Natale” - dichiara il Presidente Alessandro Ghellere. Abbiamo voluto concretizzare gli sforzi organizzativi con un progetto nuovo mediante il quale aspiriamo ad ottenere un giusto riconoscimento, considerando sempre la natura puramente amatoriale e su base volontaria di tutti gli attori in gioco. In questa sede vogliamo anche evidenziare che l’evento verrà trasmesso in streaming (link al sito www.newsambobigband.it), così da ampliare la partecipazione del pubblico e superare il limite degli ottocento posti a sedere del Teatro Centrale».

Assieme al pubblico, alle istituzioni e alle aziende che sostengono l’iniziativa, vogliamo condividere questo concerto, certi che sarà un nuovo successo in musica, ma soprattutto, che sarà l’ulteriore testimonianza di un ritrovato Sorriso…Il Sorriso del Natale. Appuntamento a martedì 26 dicembre ore 17 al Teatro Centrale di San Bonifacio.