Verona Beat: New Acoustic Duo debutta alla Vecchia Rama

È un debutto molto interessante, quello di domenica sera, 24 aprile, dalle 20 alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar del New Acoustic Duo. Metti assieme due chitarristi di grande esperienza come Francesco Palmas e Giovanni Cittadini, amici da piú di trent’anni, in un coinvolgente intreccio di chitarre e voci per spaziare nella piú bella musica italiana, da Pino Daniele, a Lucio Battisti, da Fabrizio de André a Lucio Dalla, e nel rock blues e pop folk acustico da Eric Clapton ai Creedence Clearwater Revival e da Cat Stevens a Bob Marley. Il passato dei due protagonisti é nettamente separato musicalmente. Cittadini, cantante chitarrista che si é espresso sempre live, principalmente con gli Evergreen, é molto musicale, preciso e dotato di un’ottima vocalità.

Palmas ha suonato tre anni con Bobby Solo e può vantare diverse collaborazioni discografiche dal 2001 con “Acoustica” assieme al compianto Corrado Slemer, a oggi, con il suo primo solo album, “Obrigado”, pregno di grandi ospiti come il trombonista, compositore e direttore d’orchestra Mauro Ottolini e Stephanie “Ocean” Ghizzoni. Il promoter Gió Zampieri crede molto in questo vernissage musicale, che ha già inserito nel circuito di “Verona Beat”.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/Veronabeat/.