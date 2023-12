Natale in quinta circoscrizione a Verona con tanti eventi gratuiti per tutti

Come da tradizione la 5^ Circoscrizione festeggia il Natale con una rassegna culturale gratuita per tutti i cittadini, con concerti, mostre fotografiche ed esposizione di presepi, letture di poesia dialettale e spettacoli teatrali. Gli appuntamenti sono realizzati su tutto il territorio circoscrizionale, in particolare nei Teatri Santa Teresa in via Molinara, David di Cadidavid, Blu in via Giuliari e nei parchi San Giacomo e della Fossa Bova.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e rivolti ai cittadini, nonché alle famiglie che vorranno prenderne parte. Per tutte le informazioni è possibile chiamare la Circoscrizione allo 0458282511. Da segnalare inoltre che questa sera alle 20.30, alla sala San Giacomo in Borgo Roma, verrà presentato il libro del giornalista Ernesto Santi dedicato a Berto Barbarani, a cura del Cenacolo di poesia dialettale “Berto Barbarani”.

Il programma delle iniziative è stato presentato in sala Delaini dal presidente della Quinta circoscrizione Raimondo Dilara insieme alla presidente del Circolo Berto Barbarani Elvira Venturi Zocatelli e la consigliera del direttivo Annamaria Lavarini. «Proponiamo anche quest’anno la tradizionale rassegna culturale natalizia – spiega il presidente Dilara – per coinvolgere tutti i cittadini del nostro territorio con una serie di eventi artistici di alta qualità in tutti i quartieri. Invitiamo dunque tutti a partecipare a queste importanti e belle iniziative».

Il programma

Venerdì 8 dicembre ore 16.30 - Inaugurazione Presepe e albero di Natale al Parco San Giacomo.

Da venerdì 8 dicembre 2023 a domenica 14 gennaio Parco della Fossa Bova - “Camminando nel parco dei presepi”, mostra di vari presepi posti nell’acqua e lungo i sentieri.

Domenica 10 dicembre ore 17 Teatro S. Teresa - Concerto di Natale della Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona diretta da Marco Pasetto.

Sabato 16 dicembre dalle 10 alle 18 Sala San Giacomo - Mostra fotografica Visioni invernali a cura del Circolo Fotografico Veronese.

Sabato 16 dicembre ore 17 Teatro Blu – “Gemme di dicembre” a cura del Cenacolo di poesia dialettale “Berto Barbarani”.

Sabato 16 dicembre ore 21 Teatro Blu - Istinti artistici Merysse acoustic trio Concerto di Natale.

Martedì 19 dicembre ore 20.30 Teatro David – “In nome della madre” liberamente tratto dall’omonimo libro di Erri De Luca teatro spettacolo a cura di Centro Studi Madateka.

Giovedì 21 dicembre ore 21 Teatro David - Swinging Christmas concerto di Natale della Jazzset Orchestra.

Sabato 23 dicembre ore 21 e martedì 26 dicembre ore 17 Teatro S. Teresa - Animula Gospel Singers in concerto diretti da Roberto Leopardi.

Natale in 5 / Locandina ufficio stampa Comune di Verona 2023