Concerti, spettacoli e un villaggio celtico per il "Natale in Quarta" a Verona

Una grande festa aperta a tutta la comunità, per incontrarsi e vivere insieme il Natale. La Circoscrizione 4^ si prepara così a vivere le sante festività con un ricco programma di eventi, fatto di concerti, spettacoli, musica, ma anche un villaggio celtico, con animazione e tanto divertimento per bambini e adulti.

Ad aprire la serie di appuntamenti programmati fino a lunedì 18 dicembre, il concerto omaggio alla canzone italiana, promosso dall’Associazione culturale Musica Viva, che si terrà domenica 10 dicembre alle 17.30 nell'auditorium dell’Istituto Virgo Carmeli. Un'opportunità unica per immergersi nell'atmosfera magica delle festività e celebrare la ricchezza della tradizione musicale italiana. Collegato all’evento anche una raccolta fondi a scopo benefico a favore della AGBD Associazione Sindrome di Down. Partecipando al concerto, ogni spettatore contribuirà attivamente a sostenere l’associazione e a promuoverne la sensibilizzazione.

Seguiranno sabato 16 dicembre, alle 18 nel circo di via Tirso, l’evento "Natale al Circo", promosso dall’accademia d’Arte circense. Nel parco interno dell’Istituto Carmeli, sabato 16 (dalle 10 alle 22) e domenica 17 dicembre (dalle 10 alle 20) due giornate di divertimento con l’iniziativa ‘Golochristmas4village’ organizzata dall’Associazione Mani Cuore Passione.

Da venerdì 15 a domenica 17 dicembre, dalle 10.30 alle 23.50, a Forte Gisella in via Mantovana 117, l’AICS Comitato Provinciale Verona APS propone un villaggio celtico "Vaeltik in Yule" che accoglierà grandi e piccini con tante speciali iniziative. Domenica 17 dicembre nella chiesa di Santa Lucia Extra l’Associazione Tavola Armonica proporrà invece il concerto ‘Gloria in Excelsis Deo’. In chiusura, lunedì 18 dicembre, dalle 15.30 al cortile Scuole Virgo Carmeli, intrattenimento natalizio per bambini proposto dal Comitato per Verona.

Tutti gli eventi, realizzati in collaborazione con la Circoscrizione 4^, sono stati presentati questa mattina dal presidente circoscrizionale Alberto Padovani. Presenti anche i consiglieri circoscrizionali Christian Galletta, Luca Lorenzini, per l’Associazione Musica Viva Almiro Comucci e per l’Accademia d’Arte circense Andrea Togni.

«Grazie alla collaborazione di tante associazioni cittadine – ha evidenziato il presidente Alberto Padovani – è stato possibile realizzare quest’anno un bel calendario di appuntamenti, con proposte diverse che puntano ad animare il quartiere e a coinvolgere il più possibile la cittadinanza. Giovani ed adulti potranno partecipare ad attività culturali e ricreative che daranno l’opportunità di incontrarsi e stare insieme».

Locandina Natale al Circco quarta circoscrizione via ufficio stampa Comune di Verona