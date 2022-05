Musical all'Anna Frank: "Il signore degli anelli"

Il 20 e 21 maggio alle ore 21:00 nel cortile antistante la Scuola secondaria di I grado Anna Frank a Lugagnano sarà proiettato il musical "Il signore degli anelli" realizzato da tutti gli alunni dell'indirizzo musicale della scuola media di Lugagnano. Il musical è stato realizzato con i fondi del Piano Triennale delle Arti e ha consentito, attraverso una didattica laboratoriale inclusiva, di valorizzare le diverse capacità degli alunni. A causa delle misure antiCOVID non è stato possibile effettuare la musica di insieme, cioè l’orchestra, per cui i ragazzi hanno suonato in aule separate e poi i suoni sono stati sincronizzati.

Nella fase iniziale gli allievi dell'Anna Frank hanno studiato i brani all’interno delle singole classi di strumento. Sono state effettuate le video-registrazioni dei brani strumentali. Parallelamente è iniziato il lavoro del laboratorio teatrale con lo studio del copione da parte degli alunni attori. Nello stesso periodo gli alunni delle classi prime delle classi di strumento hanno studiato i brani corali che sono stati video-registrati. Successivamente sono state filmate anche le scene degli attori. Alle registrazioni è seguito un ampio lavoro di mixaggio ed editing audio e video da parte dei docenti mediante software specifici.

Tutta la comunità scolastica ha collaborato alla realizzazione del recital: il coro dei docenti; il Comitato dei Genitori di Lugagnano che ha collaborato alla realizzazione dei costumi e all’organizzazione della serata di proiezione del recital; gli studenti che hanno realizzato magliette e scenografie a tema. I docenti di strumento coinvolti nel progetto sono i Professori Giuseppe Schiavone (flauto traverso), la Prof.ssa Rossana De Paoli (pianoforte), il Prof. Andrea Sona (chitarra) e il Prof. Lorenzo Spina (clarinetto), oltre alla docente di Arte e Immagine, Antonia Rita Castagnella, e alla docente di Religione Giulia Frazza.

Il referente del progetto Professor Schiavone ha scelto, insieme ai colleghi strumentisti, di rivisitare in musica l'omonimo romanzo di J.R.R. Tolkien, perché in esso è contenuto il significato profondo di potere sia nella sua accezione negativa (dominio, prepotenza avidità) sia nella sua accezione positiva (diversità, amicizia, solidarietà). Al tema del diritto alla vita e della cura della persona si contrappone in modo antitetico il tema delle controversie e della guerra. Con il medesimo lavoro l'IC Lugagnano di Sona ha partecipato al progetto di INDIRE “La musica unisce”, rappresentando insieme l'IC San Bonifacio le scuole veronesi (link con un’anteprima del musical: https://lamusicaunisce.indire.it/contributi/il-signore-degli-anelli-prima-parte-overture-e-i-4-hobbit-i-c-lugagnano-di-sona/). Durante la proiezione gli alunni delle classi prime canteranno i brani già studiati e registrati insieme al coro delle docenti d’Istituto. Per iniziativa del Comitato Genitori di Lugagnano nelle due serate di venerdì e sabato avverrà anche una raccolta fondi e una lotteria.