Musica in terrazza e divertimento per i bimbi: continua l'estate di Adigeo!

Serate musicali dalle 19.30, per i bambini il venerdì e la domenica dalle 17

Quando Dal 23/08/2022 al 04/09/2022 da domani Serate musicali dalle 19.30, per i bambini il venerdì e la domenica dalle 17

Al Centro Commerciale Adigeo continua un’estate di shopping, musica live e divertimento per i bambini, con spettacoli e sorprese per tutte le età.

Il programma

Dal 23 agosto al 4 settembre il martedì, il venerdì e la domenica tutti i visitatori del Centro Adigeo potranno godersi le magiche serate musicali in terrazza, dalle 19.30 alle 21.30. Dallo Swing all’Ambient Lounge, dal Blues alla Beach House: musicisti e DJ suoneranno dal vivo creando un’atmosfera unica. Il modo migliore per godersi l’ultima parte dell’estate. Tutti gli eventi saranno gratuiti.

E dopo tanta musica di qualità, le sorprese di Adigeo non sono finite: dal 26 agosto al 4 settembre, il venerdì e la domenica dalle 17 alle 19, i bambini potranno divertirsi con giochi e spettacoli in Galleria, nello spazio di fronte a Interspar. Ci saranno numeri di magia, babydance, animazioni, show di bolle giganti e domenica 4 settembre gran finale con i PAW PATROL Marshall e Chase: il cane pompiere e il cucciolo poliziotto si metteranno in posa con tutti i bimbi rendendo ancora più speciale questo incontro indimenticabile. Vi aspettiamo!

Per scoprire il programma completo potete visitare il sito adigeo.com o seguire le pagine social Instagram e Facebook @adigeoverona. Vi aspettiamo con 130 negozi, mille novità e tanti eventi per adulti e bambini al Centro Commerciale Adigeo, in Viale delle Nazioni 1 a Verona.