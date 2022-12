"Dicembre in musica" a Campo di Brenzone con i Neri per caso

Domenica 11 dicembre alle ore 13.30, nell'antico e suggestivo borgo di Campo, frazione di Brenzone sul Garda in provincia di Verona, saranno protagonisti i Neri per Caso con un concerto dalle atmosfere natalizie. I Neri per Caso sono considerati da pubblico e critica il gruppo a cappella più famoso del panorama italiano, noti al grande pubblico sin dal 1995, l'anno in cui vinsero la sezione "Nuove Proposte" del Festival di Sanremo con il brano "Le Ragazze" singolo dell'omonimo album che conquistò 6 dischi di platino con oltre 700.000 copie vendute.

Esperti naturali nel genere del canto natalizio per il concerto in programma a "Dicembre in Musica" i Neri Per Caso con il loro canto a cappella (canto corale di origine Gregoriana che non prevede l'uso di strumenti musicali) garantiscono un pomeriggio musicale ricco di atmosfera e suggestioni. Prosegue così la rassegna organizzata dall'associazione Campo Teatro degli Ulivi, eventi fortemente voluti da un consolidato gruppo di amici amanti dell'arte e rispettosi dell'ambiente capitanati da Sonia Devoti e da Mauro Ottolini, trombonista, compositore e direttore d'orchestra fra i più apprezzati in Italia, che firma anche la direzione artistica della rassegna.

"Dicembre in Musica", sempre all'insegna del motto "L'arte che salva l'ambiente e...adotta un ulivo", continua domenica 18 dicembre con un concerto che vedrà protagonisti Orchestra, Coro e Solisti del "Liceo Musicale Istituto Campostrini" di Verona diretti dai Maestri Marilinda Berto e Maurizio Sacquegna. Frequentare "Dicembre in Musica" è anche l'occasione per apprezzare "Presepi a Campo" un'esposizione di presepi sparsi in tutto il borgo: sulle finestre, nelle stalle, nelle vecchie cantine, nei porticati, nell'antica chiesetta. Per chi lo desidera sarà possibile pranzare con prodotti tipici e genuini. Curiosità: I Neri per Caso, sono nati a Salerno negli anni '90. La formazione del collettivo a cappella più amato in Italia è avvenuta, come suggerisce il nome "per caso". In occasione di un live del 1994, il musicista Claudio Mattone, divenuto poi il loro produttore, li incontrò e chiese loro il motivo per cui si esibissero completamente vestiti di nero. La curiosa risposta: "per caso", divenne poco tempo dopo il loro marchio di fabbrica.

Per informazioni: 329 7477169 - teatrocampoulivi@gmail.com.