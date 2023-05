Torna "Mura Land", la grande festa per i più piccoli sui bastioni di Verona e poi sport, musica e incontri nel weekend

Sull’onda del successo degli ultimi weekend a Mura Festival, ritornano gli appuntamenti dedicati a tutta la famiglia tra giochi, animazione, musica e incontri.

Sabato 3 giugno

Dalle ore 11 dopo lo strepitoso riscontro ottenuto durante il Mura Ludica Circus Garden, torna il divertimento targato Elettra Petronilli che fino alle ore 14,00 intratterrà i più piccoli con i suoi coloratissimi spettacoli coreografici tra bolle di sapone, hoola hop e truccabimbi.

Sempre alle 11 una nuova lezione di Yoga Vinyasa con l’insegnante certificata Karin Cipriani, disciplina utile per acquisire forza, flessibilità e agilità allenando il respiro e alleviando i disturbi a carico di schiena e cervicale.

Alle 11.30, invece, si potrà praticare una lezione di pilates con la maestra Silvia Barbieri, necessaria per distendere le tensioni, rilassarsi e connettersi con la natura circostante.

Dalle ore 17 alle ore 18 torna Music Garden, l’attività di musica interattiva e d’insieme proposta dall’Associazione Il Giardino dei Linguaggi, in cui canzoni e musiche diventano l’occasione per giocare assieme a mamma e papà utilizzando la voce, il corpo e alcuni semplici strumenti.

In serata, dalle 21 spazio alla musica con la band tutta la femminile Le Holograms. Un’esplosione di energia tutta da ballare sulle sonorità rock e pop degli anni ’80 così da far ritornare giovani e nostalgici anche i più grandi.

Domenica 4 giugno

La mattinata parte alle ore 10 con la carica dell’insegnante Stefania Vasciarelli e la sua lezione speciale di Zumba Fitness a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi. Un modo per muoversi e stare bene che aiuta e sostiene la Ricerca. Il ricavato delle lezioni, infatti, sarà devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi che promuove la ricerca scientifica di eccellenza e progetti di prevenzione, educazione alla salute e divulgazione. A partire dalle 12 spazio ad Elettra Petronilli con le sue animazioni capaci di catturare l’attenzione e l’entusiasmo dei più piccoli per un pomeriggio ricco di divertimento e allegria.

In concomitanza Mura Festival, dalle 11 alle 18, ospiterà l’evento speciale del SurfWeek Italian Tour con attività dedicate allo sport e alla sostenibilità, accompagnate dalla musica della band Materia Grigia on stage sul palco di Casa Erriquez e con un talk tematico per parlare di ambiente e Natura.

Alle 17 un nuovo appuntamento con la disciplina olistica dello Yoga con l’insegnate Nerissa che guiderà alla scoperta dello Yoga e Handpan, una meditazione in movimento. Sarà una pratica profonda Vin-Yin adatta a tutti che combina Vinyasa e yin yoga per risvegliare l’energia vitale e riequilibrare il sistema nervoso. Entreremo in risonanza con le frequenze armoniche dell’Handpan per liberare il movimento fluido naturale ed entrare in uno stato meditativo. Grazie alle sue vibrazioni magiche, l'handpan viene riconosciuto come strumento musicale terapeutico.

Dalle 19 il Salotto Letterario in Rosa con Virginia Tortella aka La Rana del Garda. Un appuntamento tutto al femminile per parlare di letteratura con voci del territorio: Adele Oriana Orlando, Alessandra Pacilli, Anna Matellato, Anna Pavani ed Elena Pigozzi. L’incontro sarà accessibile anche ai non udenti con la traduzione simultanea di un interprete LIS.

L’atmosfera in serata si fa ancora più accogliente con il live di Nathalia Sales, cantante di bossanova cresciuta e maturata artisticamente in Italia, che si farà portavoce nel raccontare i rapporti stretti di interculturalità che si sono sviluppati e sono ancora oggi in essere tra il Brasile e l’Italia, rendendo omaggio ai due paesi che l’hanno fatta nascere e l’hanno accolta con tanto calore, tramite pezzi di Ornella Vanoni, Lucio Dalla, Domenico Modugno, Mina, Sergio Endrigo e tanti altri. Un vero e proprio progetto culturale che accompagnerà il pubblico di Mura Festival tra sonorità senza tempo e storie per un live da amare dalla prima all’ultima nota.

Per scoprire il calendario completo degli eventi, visita il sito www.murafestival.it o i canali social.

Elelttra Petronilli - Spettacolo bolle di sapone : foto via ufficio stampa Mura Festival