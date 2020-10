Al MuraFestival la musica di Jim Morrison per la serata "Vinili su tela"

Mura Festival – Il martedì a Mura Festival l’appuntamento è con vinili su tela: martedì 13 ottobre, dalle 19.30, Stephanie Ocean Ghizzoni in live painting accompagnata dai migliori brani in versione vinile dei The Doors. «Vorrei essere una lacrima per nascere dai tuoi occhi, vivere sul tuo viso e morire sulla tua bocca». Questo martedì, sulle note poetiche di Jim Morrison, frontman della rock band californiana The Doors, la talentuosa Stepanie Ocean Ghizzoni intratterrà il pubblico con una live painting. Una serata interamente dedicata al Re Lucertola, cantautore, poeta e icona rock.

Informazioni e contatti

Mura Festival, è l’evento che fino al 31 ottobre anima il Parco delle Mura al Bastione di San Bernardino con un fitto calendario di appuntamenti, consultabile online al link: bit.ly/murafestival-2020. L’area food and drink è aperta dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 24. Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica l’area gipsy market sarà aperta al pubblico con gli stessi orari del food.