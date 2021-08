Tanta musica dal vivo nel fine settimana a Verona: tutti i prossimi concerti al Mura Festival

Continua la musica Live alla 2? edizione del Mura Festival, ideato e promosso dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco. Al Bastione di San Bernardino una piazzetta nel parco dove, sul palco di Casa Erriquez, si alterneranno diverse performance per accompagnare la cena e la convivialità del pubblico in un’esperienza rilassante ed immersiva.

Il programma

Giovedì 19 agosto ore 21 è invece la volta di “Jury & Mr. Breo”, un duo semi-acustico Pop, Soul e Rock nato nel 2013 e composto da Jury Magliolo (chitarra e voce) e Mr. Breo (batteria e cori). Entrambi fanno parte della band funk rock “The Matt Project” insieme a Carlo Poddighe, la band che li vede impegnati spesso all’estero tra Londra e NYC. Jury, songwriter, performer, polistrumentista e cantante, si è classificato terzo nella seconda edizione di X-Factor (2009) e ha aperto concerti per Jamiroquai, Alicia Keys, Joss Stone e molti altri, mentre nel 2019 ha cantato come corista in tour con Renato Zero. Mr. Breo è batterista e songwriter e ha collaborato con tantissimi artisti, tra cui Rudy Rotta e Morblus.

Venerdì 20 agosto ore 21 sono Ally Joyce e Lory a scaldare il pubblico con la loro country music. Alice Fusaro, in arte Ally Joyce conquisterà il pubblico con la sua chitarra e la sua voce inconfondibile, proponendo a Mura Festival un viaggio tra le cover delle star femminili più conosciute e amate della Country Music come Faith Hill, Miranda Lambert, Shania Twain, Martina McBride, Grethcen Wilson, Sara Evans, passando anche per i classici come Johnny Cash, John Denver, Garth Brooks, Dolly Parton. Nel 2018 esce anche il suo primo di disco di inediti dal titolo “On The Wings Of The Wind” con l’etichetta discografica Go Country Records.

Sabato 21 ore 21.30, si inaugura il weekend con la performance dei Do Fa Soul per una serata Twist e Rock’n’Roll tutta da scoprire. La band formata da Giuditta Cestari alla voce e batteria, Giacomo Torreggiani alla voce e chitarra e Nicola Monti al basso groove, fonde soul, rhythm 'n' blues e rock 'n' roll, alternando l'incredibile voce soul di Giuditta a quella rock di Giacomo in un repertorio anni '60 e '70 incalzante e travolgente.

Domenica 22 agosto, ore 20.45 è la volta invece di Sunday Mura Spritz, l’appuntamento al tramonto in cui ascoltare buona musica sorseggiando un fresco Mura Spritz, official drink di Mura Festival a base di Chiaretto di Bardolino, in compagnia di Stephanie Ghizzoni & Dan Martinazzi in “All the World is Green”.

Dan Martinazzi alla chitarra classica, acustica, banjo, cigar box, voce e Stephanie Océan Ghizzoni alla voce, maracas, washboard, rullante, kazoo e glockenspiel propongono una serata scoppiettante dedicata alla musica popolare dal mondo per il mondo cantante in ben nove lingue. Non mancheranno anche i loro tre inediti: Thinking, Irreversiblues, Letter to Vincent (in lovin' memory of Vincent Van Gogh).

Informazioni e contatti

Mura Festival è cultura, teatro, attività per i più piccoli, musica live, street food, degustazione e molto altro. Un’occasione per ripartire insieme, in sicurezza, riappropriandosi dei meravigliosi parchi all’interno delle mura cittadine, che hanno fatto sì che l’UNESCO, nel 2000, decretasse Verona come Sito Patrimonio dell’Umanità.

Mura Festival si svolgerà in sicurezza e seguirà la vigente normativa anticovid-19: verranno prese tutte le precauzioni necessarie per vivere l’evento in condizioni di sicurezza, dando occasione a tutti di trascorrere momenti di socialità ed esperienze all’aria aperta, serenamente e senza rischi. Per accedere a Mura Festival non è necessario presentare il green pass.

Il Festival animerà 5 aree del parco delle mura: Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene, Porta Fura e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2021. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.

L’area food, wine and drink è aperta dal 24 maggio, dal lunedì alla domenica dalle 18 alle 24.

